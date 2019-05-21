華為概念股漲跌互見 穩懋、敦泰表現續弱

2019-05-21 12:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美國商務部20日放寬限制，核發華為有效期限達90天的臨時許可證，恢復華為維護現有網路及為現有華為手機提供軟體更新能力。華為概念股漲跌互見，昨日跌的聯亞（3081）、聯發科、昇達科與緯創等反彈小幅反彈，但台積電、 穩懋、敦泰表現續弱。

華為事件持續延燒，台股修正轉趨激烈，以台積電為首的華為概念股今日表現依舊弱勢，資金轉向金融股及非電族群避險，法人指出，短線在風暴圈內的電子股不宜輕易承接，可待止跌訊號出現後，再分批布局。

除了台積電以外，表現相對弱勢的華為概念股還有穩懋、聯詠，分別下挫4.7%、4%，敦泰下跌3.3%，另外宏捷科、瑞昱、全新跌2%，皆備外資點名與華為有緊密合作關係的台廠

國泰證期顧問處經理蔡明翰分析，去年第4季開始，廠商對於拉貨力道及有縮手現象，第2季仍開始進行庫存調整，原預期今年下半年全球景氣有望復甦，但貿易戰突如其來升溫，是否因此出現變數，使市場需求再度萎縮，可能需要再觀察。

至於華為雖受美國禁令影響，但從手機市場觀察，華為使用者主要以中國為主，海外市場僅佔總銷售量的兩成，台系供應鏈可由其他品牌填補華為產品的缺口，因此在一消一長情況下，對於產業長線訂單不會有太大衝擊。

蔡明翰也提到，股價目前已先行反應消息面利空，但長期來看電子股基本面架構仍穩健，在盤面上未止穩前，持股比例較高或看壞後續發展的投資人，宜採取保守操作策略，待台幣止貶、市場恐慌情緒放淡後，再逢低進場為宜。