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東元、大同領軍 家電類股抗跌

2019-05-21 11:46經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

東元（1504）近期股價走穩，自營商昨回頭轉買，替其股價增添支撐，今（21）日成交量放大，帶動股價帶量走揚，盤中最高一度漲至22.85元，重新站上10日線；大同亦帶量上攻，收復月線；東元與大同領軍，攜手率家電類股抗跌。

東元去年全年營收208.79億元，較前年衰退1.98%；稅後純益31.5億元，每股純益（EPS）1.59元，雙雙優於前年。

東元表示，去年外在環境變動加劇，面臨不少挑戰，公司持續推動全球生產基地自動化、智能化和一致化，追求高效、智能化產品不斷創新，將影響降到最低，是維持良好成長動能主因。

東元今年第1季EPS為0.32元，為近三年同期最佳表現；累計前四個月營收153.6億元，年減7.4%。展望今年，東元仍將以「節能、減排、智能、自動」為發展重點，同時聚焦馬達物聯網數位服務、變頻器、機電方案銷售、海外機電工程、智慧社區等面向，以求提升營收。

大同靠著認列尚志資產出售土地獲利，今年第1季稅後純益30.59億元，EPS為1.34元，終結連續六季虧損；近期外資和自營商齊力挹注大同，外資連兩買，自營商昨回頭轉買，替其股價增添支撐。

大同6月17日將進行股東會，市場派和公司派的角力，外界聚焦。

大同市場派日前向台北地方法院聲請假處分，要求大同公司不得以任何理由將其提案排除於股東會議案，但五案全遭駁回，代表大同今年股東會，不再有「董事全面改選」土論案，僅能就獨董解任案進行表決。

大同東元股東會

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