一次打入蘋果臉書供應鏈 鈺創股價攻漲停

2019-05-21 11:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



鈺創（5351）董事長盧超群宣布，該公司的晶片同時間接打入蘋果供應鏈及也開始進入臉書供應鏈，預計今年第2季開始出貨，受到此利多消息激勵，今（21）日早盤鈺創股價即跳空鎖住漲停價，股價漲停價剛好回到10元票面，盤中漲停價有逾4,000張委買張數高掛。

鈺創將於下周Computex 2019盛大展出新產品，董事長盧超群也特別強調，該公司在人工智慧（AI）應用專區的展出，包括鈺創和子公司鈺立微電子所共同展出的3D環深度相機方案以及「TrueVision」深度影像平台，將搶攻AR、VR及人工智慧的新應用領域，並已獲包括Facebook等VR全球大廠的認證採用。

臉書旗下Oculus新款VR頭盔，據了解，就是採用鈺創的這款晶片，Oculus新款VR頭盔具有5鏡頭，不僅具有高速傳輸，還有超廣角特色，應用將自VR進一步擴至擴增實境（AR），臉書上一代 VR 頭盔所使用的鏡頭只有1顆，不過今年推出的新一代頭盔，一共使用5顆鏡頭，也推升晶片使用量也隨之大增。

鈺創看準3D感測晶片市場成長動能，鈺創董事長盧超群則透露，3D感測晶片已經從4月開始量產，規模達5萬套。

除Oculus外，還有Valve計畫在下個月推出的VR裝置Index也同樣採用鈺創3D感測晶片，顯示出鈺創的3D感測晶片實力，已經獲得業界肯定。

鈺創計畫在下周的Computex 2019展出新產品，瞄準AI、AR、VR應用領域，包括鈺創和子公司鈺立微電子所共同展出的3D環深度相機方案以及「TrueVision」深度影像平台，有助AI相關應用可以更快普及。

該公司表示，TrueVision「真.視野」平台，發表更人性化的3D軟體，除了有高達6Mp高精度的掃描、支持多組3D深度圖相機同步與資料擷取與同步，成為客戶評估與開發深度圖相機的最佳利器。