外資、自營商連買 瑞儀早盤逆勢抗跌

2019-05-21 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



背光模組廠瑞儀（6176）近期股價走穩，吸引外資和自營商挹注，外資連兩買，自營商連九買，替其股價添支撐。瑞儀今（21）日早盤無懼台股大盤走弱，股價逆勢抗跌，盤中最高一度漲至103元，重新站上10日線；KD線呈向上成長；MACD柱狀負值持續收斂。

瑞儀第2季步入淡季，4月營收45.4億元，較3月衰退約7%，不過對比去年同期，仍維持成長態勢，年增約42%；累計今年前四個月營收193.98億元，年增約34%。

展望今年，瑞儀除了鞏固平板和筆電市場穩定銷售，同時已跨足車用市場，並看好車用可望未來成為營運助力。