法人買超百元股 發揮撐盤力道

2019-05-21 08:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



百元股表現為股市多方行情指標之一，然近期盤勢低迷，百元股交投不若先前熱絡，不過，如原相（3227）、台灣大等百元俱樂部成員仍有法人買盤支撐，較指數抗跌，展現撐盤力道，後市待台股氛圍轉趨積極，帶動大戶資金同步進駐，股價則可望有更出眾的表現。

法人表示，美中貿易戰情況惡化，提高股市系統性風險，使買盤縮手，賣壓出籠，造成台股自本月6日以來跌逾4.5%，而盤面上，除了中小型股題材多樣，表態機會多，部分高價股也因受惠外資、投信買單敲進，籌碼結構趨穩，股價近期緩步增溫。

據統計，三大法人近十日買超千張以上，且股價也比大盤抗跌的百元股，有原相、台灣大、聚陽、中華電、大江、復盛應用、統一超、鈊象、新鉅科、豐泰與六角等。

原相於IC設計類股中，表現相對強勢，股價以月線為下檔支撐，回測後持穩。

法人認為，原相第2季除了滑鼠產品仍會受到供應鏈庫存調整影響，其他如遊戲機、安防、穿戴、藍芽音訊等均可以較第1季顯著成長，營運將有轉強的契機。

台灣大則為通信股亮點，挾5G概念題材，昨日創下波段新高116元。台灣大表示，隨5G時代來臨，公司已經做足準備，在釋照完成後即會積極布建相關應用，預估其5G技術有望在2021年起逐步展現成果。

至於紡織的聚陽和製鞋的豐泰因在美中貿易戰中擁轉單利多，加上奧運題材推升獲利想像空間，股價有長線題材保護，持續吸引買盤。