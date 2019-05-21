林昌興：台股持續修正 陸股原油避風港

2019-05-21 08:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



群益期貨投顧協理林昌興表示，外資關注重心是原油的多頭再起，元石油正2（00672L）上周買超2,913張，抓住短線商品期貨的脈動，也是避開台股風險投資的一個好去處。