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短多點火風電、生技族群 營造520行情

2019-05-20 23:29經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

美中貿易戰升溫，國際熱錢喊撤，但台股不畏外資連九賣，20日在亞股中逆勢收紅，短多點火股王大立光、非電子權值股，以及生技、風電等政策加持族群，營造520行情，扮演重要關鍵。

美中貿易戰回到邊打邊談階段，雙方接連祭出「互相傷害」措施，市場避險情緒急速升高，台灣金融市場面臨股匯雙殺險境，在外資持續提款走人下，台股短線暴跌逾700點，多空進入年線攻防戰。

20日適逢蔡英文總統執政三周年，台股早盤一度挑戰年線、5日線，但台積電等部分華為概念股持續破底，多方反攻氣勢受阻，所幸大立光、台塑四寶、兆豐金等權值股出面撐盤，加上名列「五加二」產業的生技、風電族群走強，使520行情勉力收紅。

蔡總統指出，台灣第一座離岸風場終於開始施工，預計今年底就會完成，政府對於綠能政策很認真做規劃，不是炒短線，激勵包括上緯投控、台船、世紀鋼、華新、大亞、亞力等相關風電概念股，收盤漲幅都超過3%。

生技是不分藍綠都認同的政策扶植重點產業，加上與美中貿易戰關聯程度低，近期又成為資金避風港，例如布局歐美市場有成的大江，外資近2個月開始積極回補；旭富拜美國大麻合法化，前4月獲利暴衝逾一倍，股價維持多方格局。

法人表示，美中貿易戰事僵持不下，市場持續對產業景氣看法保守，台股止跌有餘，但反彈力道不足，操作以短線為宜，選股以評價為基礎，不受貿易戰影響而跌深、具有殖利率價值及部分傳產龍頭股，可採平衡布局方式進行換股及持股調整，並嚴控持股比率。

台股貿易戰生技

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