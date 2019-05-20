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國巨可成台郡 外資砍價

2019-05-20 19:33經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易戰升溫，外資積極檢視個股汰弱留強，其中，美銀證券認為，被動元件大廠國巨（2327）、可成今年表現恐進一步受總經變數干擾，大幅下調財測；野村證券擔憂美國調升關稅波及5G iPhone，將台郡評級降到「中立」。

目前美銀將把國巨目標價降到273元，可成降到182元，均排外資券商前三低，野村則把台郡目標價從110元降到87元，同業中更推薦臻鼎-KY。

美銀檢視國巨基本面指出，第1季財報雖併入合併普思收益，但獲利差強人意，顯示國巨營運仍受MLCC報價影響劇烈。

美銀表示，近期來看，從高階MLCC大廠的村田，到華新科和國巨，因終端需求維持保守，普遍預期第2季報價續跌，進一步看下半年，原先市場預料貿易戰影響減輕，有利旺季報價，但最近消息又轉負面，恐演變為旺季不旺。

據美銀預估，國巨第2季產品單價（ASP）將下跌19%，第3季恐仍無法扭轉頹勢，持續下跌10%。若以稼動率來看，則估計2、3季僅39%~45%；對照今、明、後年每股純益（EPS）預估，分別降到21.94元、21.7元和23.16元。

此外，美銀也認為可成基本面脆弱，主要是毛利率下滑過快。據統計，可成1、2月毛利率約有27.2%，3月23.3%，4月突驟降到17.7%，導致可成4月的營益率也大幅降到6.3%，遠低於第1季的15.4%。

美銀認為，客戶砍價是可成毛利走低關鍵，另方面，可成庫存偏高，上季財報揭露的庫存天數達192天，遠高於近兩個年度（2017〜2018）的45天和111天，研判是iPhone滯銷所致。

就非手機業務分析，供應鏈雖表示新款iPad和Macbook啟動拉貨，但美銀持續審慎看需求，綜合評估下，將可成今、明年獲利預估分別下調3%~27%，換算今年EPS僅15.77元。

野村則基於美中緊張關係升溫，下調今、明年iPhone出貨至1.83億支及1.87億支；特別調降台郡財測因素有二：一是台郡雖擴大資本支出投入LCP FPCB，但若規模經濟不夠恐拖累毛利率，其次，台郡下半年mPI貢獻恐低於預期，也會衝擊毛利率。

可成國巨

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