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富驊、台翰21日同步停牌 市場高度關注

2019-05-20 19:03經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

伺服器機殼廠富驊（5465）、模具廠台翰今（20）日同步宣布停牌，由於二家業者是上下游關係，加上同一時間停牌，引發外界猜想是否彼此有重大投資案或其他關聯。

櫃買中心指出，富驊、台翰因有重大事項公布，明（21）日起將暫停交易一日，待二家業者重大訊息公佈後，再申請恢復交易。法人表示，機殼以及模具密不可分，因此的確有上下游整合的可能性，但實際狀況仍有待重訊發布。

富驊成立於1984年，主要從事電子產品金屬沖壓及塑膠射出機殼，今年前四月合併營收14.8億元，年增91.1%，近期營收表現節節攀升，主因來自全球伺服器市場景氣暢旺，帶動伺服器機殼需求增溫，拉抬富驊出貨動能。

台翰成立於1987年，總部位於新北市五股工業區，主要投入模具設計、開發與製作，在中國大陸昆山、越南河內、馬尼拉等地均有設廠，台灣員工約40人，全球員工則有2000人，今年前四月合併營收7.42億元，年減6.3%，業績表現偏淡。

法人表示，隨著大數據、物聯網應用日益普及，伺服器市場需求與日俱增，帶動機殼出貨暢旺，而上游的模具需求也水漲船高，若二家的停牌是為了彼此合作，那的確有機會提升市場競爭力。

機殼

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