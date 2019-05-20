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國泰證首創美股定期定股 小資族輕鬆當美知名企業股東

2019-05-20 14:40經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

小資族有福了！繼每月只需數千元就能透過定期定額買股成為股王大立光（3008）股東後，國泰證券再推出低投資門檻美股定期定股線上服務，創下國內券商首家開辦複委託定期定股的業者。只要已經是國泰證券複委託業務的客戶，即日起於「國證e櫃台App」的「定期定股」專區就能輕鬆一指「滑」進美股，將投資版圖擴及海外。

國泰證券「美股定期定股」無疑為小額投資人於台股投資外再開啟一扇財富之窗，讓投資人只有低投資預算也能參與美國優質股票長期獲利成長的果實，直接感受原汁雞湯的威力。

國泰證券為國內券商受託海外複委託買賣業務成交金額的龍頭，截至今（2019）年3月底止，複委託成交金額1,224.66億元，市占率達21.55％，位居第一名。國泰證券為使小資族搭上美股投資順風車，提供美股定期定股標的共50檔，包含個股、ETF及特別股，考量流動性風險，標的多為美國大型藍籌股。

根據證券商同業公會所公布外國地區商品結構統計，國人投資美國市場的總金額逐年上升，從2015年6千億新台幣，至2018年1.5兆新台幣，大幅成長1.5倍，且占海外投資比重也自35.64%一舉拉升至67.95%，投資於美股的比重更是年年高達9成，顯示國人布局海外投資高度偏好美股。

國泰證券表示，美國股市在全球有著高人氣的地位，掛牌交易公司超過1萬家、總市值逾30兆美元、占全球比重逾四成，為全世界最大的交易市場。並且，美股投資標的具吸引力、當地法規成熟嚴謹、個股成交量大不易受操控等特性，也使得其近年來受到國人高度青睞。

此外，許多知名跨國企業多選擇在美股上市籌資，舉例來說，與國人生活息息相關的蘋果APPLE公司、谷哥GOOGLE、臉書FACEBOOK及嬌生JNJ等，過去投資人多只能透過蘋果概念股、網通概念股來間接投資這些獲利亮眼的外國企業，如今只要透過國泰證券複委託定期定股App，就能直接從消費者搖身一變成為公司股東、從間接投資轉型為直接投資，與企業獲利脈動將更加緊密。

國泰證券表示，想要跟隨高資產族群的腳步成為知名跨國企業股東、增加資產配置的彈性與選項，「選擇投資標的、入場時點」往往成為大多數小額投資人觀望的理由。國泰證券「複委託美股定期定股業務」正好符合一般投資人的特性，即便資金不夠充裕，也沒有時間看盤下單，也能透過定期定股方式買進美國股票，參與企業獲利成長的果實。

即日起，只要成為國泰證券複委託客戶，即可透過「國證e櫃檯App」24小時線上辦理，最低交易單位僅需1股，操作簡便、進入門檻低、手續費也較一般複委託投資更有利，長期投資可平均交易成本及分散股價波動風險，達成有效率的資產配置。

國泰美股蘋果概念股

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