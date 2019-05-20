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華為若暫停出貨 外資估台積電等16廠商獲利大縮水

2019-05-20 12:50經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

華為風暴愈演愈烈，最新傳出Google終止合作，台股今天520行情虎頭蛇尾，電子股持續領跌；日前發布華為概念股震撼市場的瑞信證券，今天再發報告分析華為手機、設備若暫停出貨，恐導致台積電（2330）、大立光等16家廠商獲利縮水，最大衝擊幅度高達三成。

瑞信最新報告假設，華為因美國列入貿易黑名單，有長達六個月無法出貨手機及通訊設備，且其他品牌廠於3、4季僅補足華為50%、75%的缺口，則估計16家廠商下半年或今年營收與獲利，將出現不同程度衝擊。

包括台積電下半年獲利估計少5%，精測減少8%，大陸中芯國際也減少8%，日月光投控可能少10%，而鴻海旗下工業富聯、台達電、南電、大立光今年獲利恐短少17%、2%、31%、8%。

面板、晶片及RF廠商部分，瑞信預估，群創、頎邦、聯詠、敦泰、神盾、穩懋、和全新下半年的營收表現，分減少3%、4%、6%、7%、4%、8%及5%，每股純益則各下滑28%、7%、10%、19%、8%、15%和7%。

瑞信日前報告彙整出近40家華為供應鏈，指出大立光等台廠來自華為貢獻的收入比重高，使相關被點名個股紛紛在上周五（17日）重挫；內容分析最悲觀情境是華為概念股斷鏈（disruption），導致供應鏈受到顯著影響。

瑞信證券亞洲半導體產業主管艾蘭迪認為，華為最大的挑戰在於：現有電子產品中，沒有一個環節不使用美國產品，軟體、晶片等部分又幾乎找不到競爭力與美國相當的替代廠，因此可能對供應鏈產生連鎖性且高影響的衝擊。

資料來源：瑞士信貸
資料來源：瑞士信貸
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華為瑞信證券

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