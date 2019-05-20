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華為遭封殺 台廠供應鏈從上到下恐無一倖免

2019-05-20 12:05經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

美中貿易戰陷入僵局，傳出美中雙方貿易協商的時程討論已經停止，中國態度轉趨強硬取消下一輪協商，美國雙管齊下封殺華為，華為一年對外採購金額高達670億美元，影響層面擴大，台灣華為供應鏈無一倖免，從上游晶圓代工、封測、IC設計、三五族半導體，到下游被動元件、光學鏡頭、PCB、網通及組裝等恐難逃貿易戰波及。

美國採取緊急狀態及進出口黑名單雙管策略，封殺華為及其供應鏈動作，短期看不見緩和跡象，根據美媒CNBC引述消息人士報導，美中雙方進一步貿易協商的時程討論已經停止，貿易協商談判中斷，中國沒有意願重新審視過去承諾。中方態度有轉趨強硬之勢，而美方壓抑中國科技產業以致於華為發展已成既定政策。

華為從手機到局端設備基地台、交換數據機等，產品從上到下，對科技產業影響不論深度及廣度影響管廣泛，上游晶圓代工到下游網通、組裝等無不受波及，外界擔憂華為禁令將影響台廠供應鏈第三季訂單，雖然華為先前已經備好安全庫存量，短期出貨尚可倚賴自身建立的安全庫存，但時間一久,恐難正常出貨。

永豐投顧指出，華為供應鏈在晶圓代工、封測、三五族半導體、被動元件、光學鏡頭、PCB及網通已經提前備貨，IC設計短期影響有限，但若上游晶片遭斷貨或無法順利出貨，相關供應鏈中長期營運仍會受到影響，禁令時間若過長將不利於IC設計出貨量。

外界預期華為目前高階旗艦機多採用自家海思所生產的麒麟晶片，多數中、低階晶片仍是採用外購，因此，看好華為在少了高通這項選擇下，聯發科有機會大啖轉單效應，此外，華為手機市占率超越蘋果，成為全球第二大，華為手機遭壓抑，三星及蘋果供應鏈有機會受惠。不過，業界認為，轉單效應有待觀察，畢竟貿易戰是全面性影響，難有真正受惠產業。

美國雙管齊下封殺華為，華為一年對外採購金額高達670億美元，影響層面擴大，台灣華...
美國雙管齊下封殺華為，華為一年對外採購金額高達670億美元，影響層面擴大，台灣華為供應鏈無一倖免，恐難逃貿易戰波及。美聯社
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華為晶圓代工光學鏡頭

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