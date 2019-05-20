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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

過去3年520後一周漲率100% 平均報酬1.57%

2019-05-20 11:22經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股受美中貿易戰升溫，加上華為風暴的影響，大盤指數從萬一點下滑，上周大跌失守年線，今年的520行情是否相對失色，成為市場關注焦點，法人統計過去3年，520當日全數上漲之外，在520後一周也是全數上漲，平均報酬率達1.57%，時間再拉長，後兩周上漲機率也是100%。

群益投信統計2016年以來的520當日及隔天、後一周、後兩周的大盤表現，在520當天(2017年、2018年因逢假日，以收假後開盤日來看) 都是上漲的表現，但在520後一天則是上漲居多，去年在520當日大漲後，隔天出現下跌，跌幅0.25%，但2016、2017則是分別收漲2.62%、0.11%。

統計過去3年的後一周表現，則是全數上漲，，上漲機率100%，漲幅分別是4.09%、0.43%、0.2%，平均報酬率1.57%；後兩周也是全數上漲，上漲機率100%，漲幅分別是5.61%、2.09%、1.31%，平均報酬率3%。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，展望台股後市，中美貿易戰升溫影響短期走勢，但台灣ODM相關廠商都轉移生產基地到大陸以外地區以規避高關稅，包括台灣、墨西哥與越南等地，因此關稅提升對廠商獲利影響有限，拉回反而是逢低分批進場時機。

沈萬鈞指出，電子股仍以今年具題材性的產業為主，包含5G、多鏡頭、智慧音箱與藍芽耳機、散熱以及汽車電子等產業發展前景較佳，部分個股仍可逢低布局。Apple下半年新機新規格包括三鏡頭、OLED、Type-C等，Apple財報也釋出TWS大幅成長訊息，相關產業都值得留意。

此外，生技類股配合新藥研發進展與學名藥陸續推出，相關個股可逢低布局；電動腳踏車帶動自行車產業谷底翻揚。

520台股貿易戰

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