台股漲幅收斂 年線多空交戰

2019-05-20 11:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



加權指數今（20）日跌深反彈，一度觸碰到年線，不過在台積電由紅翻黑、櫃買指數走弱之下，壓抑加權指數走揚力道，多空在年線交戰。展望後市，法人指出，關注大盤若迅速站回年線後強力反彈，表示市場預期樂觀，操作上建議待行情止穩，可選擇財報績優、與下半年題材偏多，或殖利率保護的營運成長股。

在亞股方面，日股、韓股雙雙走揚，不過盤中仍漲勢收斂，漲幅約在0.15至0.4%左右；在陸股方面，今日承壓較重，恆生、深證接下跌超過170點，恆生、深證以及上證跌幅約在0.6至2%間。

台指期開盤走揚後漲幅收斂，在台股方面，大立光上漲超過3%，盤中台積電由紅翻黑。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，儘管台積電小幅下跌，但還是穩盤要角，不過此時電子族群仍承受較大風險，在新台幣持續走弱之際，淪為外資提款機，而大立光走揚，主要在搶反彈，由於上周的過度恐慌下殺，而今日回歸理性，預期指數將在年線附近震盪區間整理。

而加權指數、櫃買指數不同調，顯示中小型股仍有賣壓，投信在調節持股。

盤面熱門族群在於，離岸風電、食品類股以及紡織類股，金融股表現也止穩。

宏遠投顧指出，美中貿易戰可能至少拖到6月中的川習會，投資人需謹慎因應，對於股價漲多及跌深的個股需要適度停利或停損，並且汏弱留強、降低持股為首要任務；靜待股市大盤及個股股價修正完畢及落底，再來擇優投資，此時不過太過急躁。