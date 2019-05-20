蔡英文總統就職3周年 過去3年520漲率百分百
總統蔡英文就職3周年，雖然遭遇美中貿易戰及封殺華為的風暴衝擊，台股上周失守年線後，今(20)日則是呈現反彈，統計蔡英文上任以來，2016~2018年的520的行情表現都是上漲，上漲機率100%。
台股早盤以10,405.36點紅盤開出，一度拉升至10,465.84點，在10時過後一度下探至10,389.08點，總統蔡英文發表談話，強調台灣是好國、好民有什麼理由對台灣沒有信心，大盤指數也再度向上拉高，不過，早盤仍是多空交戰的表現。
台股上周面臨外資賣壓，指數下跌，但是官股則是進場護盤，統計官股已連續買超7個交易日，買超金額達139.84億元，買超個股以權值股為主，上周五買超台積電、漢唐、穩懋、南亞科、玉晶光、上銀、鴻海、國泰金、聯電、富邦金；另外，統計5月以來，官股主要買超金融股及權值股。
以最近3年的520行情來看，2017、2018年的520雖是假日，但之後開盤日則是上漲，去年5月21日大漲135.36點，漲幅1.25%；2017年5月22日上漲49.64點作收，漲幅0.5%；2016年的520當天則是收漲35.28點，漲幅0.44%。
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