蔡英文總統就職3周年 過去3年520漲率百分百

2019-05-20 10:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



總統蔡英文就職3周年，雖然遭遇美中貿易戰及封殺華為的風暴衝擊，台股上周失守年線後，今(20)日則是呈現反彈，統計蔡英文上任以來，2016~2018年的520的行情表現都是上漲，上漲機率100%。

台股早盤以10,405.36點紅盤開出，一度拉升至10,465.84點，在10時過後一度下探至10,389.08點，總統蔡英文發表談話，強調台灣是好國、好民有什麼理由對台灣沒有信心，大盤指數也再度向上拉高，不過，早盤仍是多空交戰的表現。

台股上周面臨外資賣壓，指數下跌，但是官股則是進場護盤，統計官股已連續買超7個交易日，買超金額達139.84億元，買超個股以權值股為主，上周五買超台積電、漢唐、穩懋、南亞科、玉晶光、上銀、鴻海、國泰金、聯電、富邦金；另外，統計5月以來，官股主要買超金融股及權值股。