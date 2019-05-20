法人回頭轉買 明基材止跌秀彈力

2019-05-20 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



偏光片廠明基材（8215）今日受惠台股大盤走揚，股價止跌反彈，盤中最高一度漲至24.85元；相較上周五，5日線由黑翻紅，呈向上走揚。籌碼面來看，外資、自營商上周五同步回頭轉買，替明基材股價增添上漲動能。