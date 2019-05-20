技術籌碼雙多股 行情續熱

2019-05-20 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



三大法人自美方宣告提高對中方的懲罰性關稅以來，賣超台股近930億元，拉下加權指數跌破年線，而盤面個股也不敵低迷氣氛一再探底，但如卜蜂（1215）等法人買盤進駐且均線呈多頭排列的個股，不僅較大盤抗跌，更有持續上攻的趨勢，成市場多方焦點。

美中貿易紛爭帶來的負面效應持續發酵，金融市場波動幅度有增無減，外、內資籌碼持續出脫，影響近期台股行情，法人表示，操作上，在台股震盪走低之際，投資人可追蹤三大法人的布局買盤，再進一步篩選有技術面做股價下檔支撐的標的。

據統計，三大法人近十日買超逾千張，且短中長期均線上彎，呈多頭排列的偏多態勢的個股有統一、台灣高鐵、上海商銀、中美晶、亞泥、卜蜂、聯邦銀、喬山、農林、宜進、精誠、萬海、中興電、泰山等。

技術籌碼雙多股分散於各類別，但有別於以往由電子股占多數的情況，近期以食品、航運、生技、水泥等非電子族群較受法人資金青睞，且多有在上周創下今年波段新高的表現。

健身器材廠喬山今年首季EPS達0.09元，終結自2015年首季虧損的局面，基本面的轉機題材吸引買盤。

食品股卜蜂連續三年穩定配發3元股息，後市在原物料價格回穩下，營運可望逐季提升。

而入榜的電子股方面，中美晶去年第4季退出太陽能長晶市場，提列逾20億元的虧損後，反映旗下子公司環球晶的獲利表現，帶動財務表現轉強。

精誠則受惠企業對數位轉型需求的提升，第1季EPS、營收與淨利皆創下歷年同期新高。

其他如台灣高鐵、統一、泰山、亞泥營運有撐；農林擁資產概念題材；金融股上海商銀股利配發高，聯邦銀則入選MSCI明晟此次全球小型指數新增的台灣成分股。