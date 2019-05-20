8檔抗戰先鋒 外資逆勢加碼多頭指標

2019-05-20 08:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美中貿易大戰持續大鬧台股，周五集中市場因外資連八賣，技術面跌破年線及10,400點關卡，惟外資仍逆勢買超統一（1216）、台灣高鐵、中工、上海商銀、中美晶等具基本面利多的個股，

凱基投顧表示，自貿易戰以來，台股大盤隨著國際股市的下跌，接連摜破短期均線、月線、季線與年線，14日與17日兩度跌破年線，周五最後收盤位置10,384點雖在年線之下，但尚未跌破周二長下影線的低點10363點，代表大盤仍有機會在年線附近止穩整理。

盤面上，統一、台灣高鐵、中工、上海商銀、中美晶、京元電子、元太、亞泥等11檔，因基本面展望無虞，且不受貿易戰影響，外資買盤在貿易戰開打期間仍逆勢加碼逾萬張以上。

其中，內需族群的統一也因倖免於貿易戰衝擊，受到外資青睞，統計5月6日至17日，外資積極敲進約3萬張。

統一第1季每股純益0.93元，高於市場預估，市場預期今年獲利仍有穩定表現，且其持股45%的統一超台灣獲利穩健、菲律賓7-11持續擴張，有利統一打開東北亞市場，基本面展望無虞，後市看俏。

另外，外資自3月以來開始長線布局上海商銀，連續買超50天未間斷，貿易戰來買超張數更達2.3萬張以上。法人指出，上海商銀管理階層對今年的淨利差維持保守看法，營運提升方式仍以增加活存以改善資金成本，看好台灣業務今年淨利息收入與手續費收入維持成長。

法人機構提醒，盤面個股在跌深後雖有機會反彈，但現階段大盤在偏空的格局下，不至於出現連續性彈升，因此，搶反彈操作節奏須加快，以短價差策略為主，選股可聚焦營運展望樂觀且籌碼面較乾淨之個股。