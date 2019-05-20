特斯拉零組件拉貨放緩 和大、貿聯股價保守看待

2019-05-20 08:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美國貿易代表署駁回了特斯拉（Tesla）針對其在中國組裝之全新全自動駕駛（FSD）電腦所提出的關稅豁免請求。法人機構指出，雖然對Tesla電動車供應鏈衝擊有限，但Tesla銷售動能仍存在隱憂，且第2季為台灣零組件出貨淡季，因此保守看待台灣兩大Tesla供應鏈和大與貿聯-KY股價。

法人機構指出，台股Tesla供應商出貨量自四月初以來維持在單周5,500～6,000輛Model 3的水準，低於首季的7,000輛水準。此舉可能是反映Tesla正在歷經去庫存化，且近期零組件出貨趨勢與Tesla在年初的預測有所差距，並未反映Tesla二月底推出大衆市場Model 3車型所帶動的潛在需求，因此對於Tesla電動車零組件2019年成長展望轉趨於保守。

法人機構進一步分析Tesla台灣兩大供應商和大及貿聯，從營收角度來看，去年和大藉供應Tesla的減速齒輪零組件創造25％的營收，而貿聯則有6.6％的營收來自Tesla電動車電池管理系統（BMS）線束，根據預測，Tesla今年産量約37萬輛，因此和大Tesla業務營收將有10.5％成長，至於貿聯相關業務的成長性則約有27.1％。

整體2019年營收比重，Tesla佔和大約30％、貿聯約75％，在同業之中，和大因對Tesla的業務倚重程度較深，受到Tesla電動車的销售波動影響較大。雖然美國貿易代表署駁回Tesla的關稅豁免請求對於Tesla電動車生産與供應鏈之影響有限，但考量零組件拉貨放緩，且Tesla電動車的銷售動能有疑慮，長期而言，較好電動車客層較分散的供應商。