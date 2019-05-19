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台股下周走勢 依舊看國際股市及外資臉色

2019-05-19 10:43經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

台股示意圖。記者黃仲裕／攝影
台股示意圖。記者黃仲裕／攝影
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美中衝突持續交火，台股下周依舊劇烈震盪，不受美中貿易戰的傳產內需，利多面有國際央行態度偏向鴿派，金融股成為穩盤要角，國際股市走勢、外資動態，依舊是未來台股能否守穩萬點點大關重要關鍵。

外資在前四個月對台股的態度是偏多連續買超，累計已買超1,578億元；五月受美中貿易戰利空打擊，外資近兩周大幅度賣超，今年以來買超金額已大幅降低至737億元；外資台指期淨多單下降，整體外資操作偏保守。

台股專家則分析，美中方仍無法掌握美方來華協商計畫，市場氣氛保守，此外，美國政府限制美國企業供應華為的禁令，衝擊華為，多少會波及中國大陸、台灣、日本等供應商，目前仍評估受影響程度；權值股表現仍會受制貿易戰後續發展。

另外，隨著股東會到來，下半年的展望也將會是市場關注焦點。因此操作仍重防禦題材，將迎旺季或具產業趨勢等族群亦可適度佈局。

台新投顧協理黃文清指出，市場擔心美國後續3,250億關稅調高，在加上對華為的禁售令，負面消息面持續影響亞股與台股，尤以台灣電子股為首要衝擊，拖累台股持續轉弱，盤勢轉由金融股與內需股撐盤，指數跌破年線，預期未來電子股波動將更為劇烈，漲多個股仍需適度減碼，留意第二季展望較佳個股或高殖利率股。

台股外資華為

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