股海指南針／水泥、運動休閒概念 躲過戰火

2019-05-18 01:05 經濟日報 林成蔭



貿易爭端，又成為全球金融市場關注的焦點，然而，未來究竟如何發展，牽涉到大國角力和背後的「新冷戰」因素，可說是變化多端難以預測。

筆者將之區分為三種可能的情境：樂觀版為雙方協調出彼此能接受的共識，握手言和簽署協議，投資者鬆一口氣；中性版為雙方打打談談，在不願事態立即惡化的前提下，訂出非永久性需定期檢視的方案；悲觀版則是談判無效，美中兩方展開報復等級，繼調高關稅後，再以如限制稀土出口、拋售債券、壓制對方在本地企業等方式報復，真正的「貿易戰」於焉爆發！

整體評估，以中性版出線機率較高。主因在於兩造各有盤算，美國方面，總統川普即將面臨2020年總統大選，調高關稅爭取國家利益固然算是得分，但如果造成經濟衰退卻絕對是負面效益；中方剛公布的「社會消費品零售總額」創下16年來最低，顯示出先前的經濟疲軟已經減弱民眾消費力，2020年是中國「十三五計畫」的最後一年，2021年則是中國共產黨成立100年，目標是全面建成小康社會，如華盛頓喊停，北京不至於節外生枝。

果真如此，金融市場對這樣的結果應是「雖不滿意，但可接受」，長期仍有變數，然而剛露出曙光的經濟動能可重新點燃，上市櫃企業第1季財務報表整體稅後盈餘較去年第1季減少16.6％，這反映著自2018年下半年以來的景氣成長趨緩，如今經濟逐漸有好轉跡象，股市在歷經修正後，有震盪趨堅的契機，當然，「樂觀版」行情會更加強勁，「悲觀版」則讓股市「往下沉淪」。

特別提醒的是，雖然美國剛宣布將中國通訊網路大廠華為列入貿易黑名單，相關供應鏈受衝擊難免，惟美國財政部長與貿易代表已經證實將再度前往北京，繼續進行貿易談判，且川普也釋出將在日本大阪舉辦的G20峰會進行「川習會」，時間在6月底，投資人必須習慣這種邊打邊談的模式。

即使全面開火的可能性不高，機構法人投資者也降低風險資產，特別是股市的比重。去年第4季，美中第一次貿易戰引起股災，10月1日到今年1月3日外資共賣超2,178億元，這次川普在5月6日發出調高商品關稅的訊息，當天外資賣超台股139.5億元，其後出多進少，到5月17日截止，總共賣超達938億元，外資賣壓何時告一段落，攸關反彈空間的幅度。

另外，人民幣趨貶出現1美元兌6.9171的低點，5月才半個月就貶值2.68%，往去年底的6.9762靠攏，對亞洲貨幣將造成跟風，新台幣兌美元的匯率出現31.303的價位，創2017年1月後最低，外資賣股後並將資金匯出，短期內，不易立刻回籠。

貿易戰燃燒一段時間，對產業衝擊各有不同，運動休閒中的成衣、製鞋、自行車產業，如聚陽、儒鴻、年興、寶成、豐泰、拓凱大多已在台灣、東協、中南美甚至於非洲等地備有產線，加上2020年東京奧運品牌廠備貨需求，仍可期待；水泥屬於不受波及的產業，台泥、亞泥等龍頭企業第1季財報搶眼，全年展望仍佳。

電子業以電源供應器、工業電腦等已陸續調整，衝擊可望減緩，不過，未來美國祭出對3,250億美元商品課稅，將衝擊手機、PC、筆電等台廠產業，其連鎖效應有待評估，搶反彈應謹慎。

（作者是資深證券分析師）