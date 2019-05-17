台股跌破年線 原型與高股息ETF交易量大增

2019-05-17 20:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



美中貿易戰持續進行，全球主要股市震盪整理。在台掛牌的ETF中，本周以原油及台股反向ETF表現最強，台股正向及VIX ETF最弱勢。

美國擴大制裁伊朗，推升油價上揚，布蘭特原油期貨漲幅超越西德州原油，華頓S&P布蘭特正2（00715L）本周大漲7.6%，為本周所有ETF漲幅冠軍，元大S&P原油正2漲 4.4%次之。

美中貿易戰持續進行，中國反擊，美國再宣布制裁華為等企業，台股的華為供應鏈首當其衝，台股跌幅最重，表現反而比美股與陸股糟。加權指數繼上周下跌3.4%之後，本周再跌3%，失守年線支撐及10,400點。相關ETF中，國泰臺灣加權反1、元大台灣50反1漲幅都超過2.9%，分列本周所有ETF漲幅第四、五名。

台股正向槓桿ETF最弱勢，元大台灣50正2全周大跌6.1%，為本周所有ETF績效最後一名。國泰臺灣加權正2下跌5.9%，富邦臺灣加權正2下挫5.8%，分別為倒數第三、四名。

台股跌破年線，逢低布局資金湧入，正向原型及高股息ETF交易量增大。以元大高股息來說，交易量隨著台股持續下探而增加，在17日達到2.5萬張，全周交易量達到去年10月以來新高。至於元大台灣50，17日也有2.3萬張的成交量。

陸股本周多空震盪劇烈，上證指數上演2,900點保衛戰，但美國制裁華為及中興，上證指數17日大跌近2.5%，跌破2,900點，累計全周下跌1.9%，今年以來的漲幅再縮小到15.5%。

陸股本周雖然收黑，但陸港股相關ETF單周漲跌幅並不大，以富邦恒生國企反1漲2.1%最優，其次是FH香港反1漲1.8%、富邦上証正2漲1%。