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耐震潛力股 法人力捧

2019-05-17 19:24經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

國際局勢緊張，台股17日尾盤再見急殺，內外資循基本面挑「耐震潛力股」，新一輪包括美利達（9914）、聚陽、麗豐、英業達及崇越等五檔個股，評價獲得調升，可防禦性操作。

台股17日尾盤下殺，摜破年線10,444點，櫃買指數更下測半年線132.36點。美利達等法人逆捧股，抗跌收漲。

自行車大廠美利達第1季獲利大增，外資圈在多家券商喊進後，最新的花旗把目標價從155元上調到206元，調幅達32%。

花旗指出，美利達4月營收跳增，反映電動自行車搶購熱潮無懼貿易戰；據美利達估，今年出貨可望比去年成長40%-60%，銷量上看21萬輛，另方面，長期拖累的大陸銷售已止跌，前四月收入加速成長17%。花旗估今年美利達中國收入翻正增長，使今、明年每股純益有8〜9元水準。

凱基投顧進一步預估，2020年電動自行車出貨上看30萬輛，美利達因應已積極擴產並計畫三〜五年內總產能達9萬輛，支撐股價再攻。

摩根士丹利則分析，中國回擊美國加稅，可能壓抑長線消費動能，不過大型成衣品牌持續加速供應鏈整合，擴大東南亞代工「避戰」，如儒鴻、聚陽、豐泰等均受惠；其中去年表現上，又以聚陽受惠度領先，市場建立更高成長共識。

統一投顧從貿易戰無關的醫美股中，擇優推薦麗豐，評級提高到「買進」；在統一看來，貿易戰雖增加經濟壓力，但女性反可能增加紓壓、保養需求，展現在麗豐首季毛利率攻頂，今年有賺兩個股本實力。

比較麗豐2015年的獲利高峰，今年表現看增41%，但目前股價連當時高點的七成都不及，有低估之虞。

本土大型投顧另推薦高殖利率的英業達和崇越，上一季英業達每股純益0.47元，崇越2.13元，雙雙優於預期。

大型投顧認為，英業達在貿易戰中找到利基，返台興建的SMT廠足以支援美國超大資料中心，中長線還有5G護體；崇越受惠先進製程發展、陸廠增產，今明年每股純益估挑戰8.8元至9.5元，「連三增」。

美利達電動自行車

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