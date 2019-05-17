台股跌破年線、外資本周天天賣 買超最愛這一檔

2019-05-17 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



股市示意圖。報系資料照 分享 facebook

台股今(17)日開高走低收最低，失守年線以10,384.11點作收，本周以來外資天天賣超，合計賣超510.55億元，三大法人本周賣超合計達487.7億元，不過，八大官股券商是天天買超，今日買超27.8億元，合計本周買超103.69億元；外資本周買超青睞個股以台灣高鐵居冠，本周買超2,2452張。

台股今日以10,508.56點開出，大立光走弱，台積電、鴻海也是翻黑作收，加上華為概念股走勢疲弱衝擊，指數由紅翻黑，終場收在今日最低點，以10,384.11點作收，下跌90.5點，跌幅0.86%，成交量1,309.67億元，本周大盤指數下跌328.88點，周跌幅3.07%，周線連二黑。

統計今日三大法人賣超126.53億元，外資賣超仍超過百億元，達102.55億元，已連續八個交易日賣超，合計賣超798.04億元，投信賣超5.22億元，自營商賣超（合計）18.74億元，其中自營商（自行買賣）賣超8.3億元，自營商（避險）賣超10.43億元。

外資今日持續大賣超，買超前十大個股依序是亞泥、兆豐金、奇鋐、統一、中工、華通、聯詠、元大S&P原油正2、聯發科、上海商銀；統計本周以來外資買超前十大個股中，台灣高鐵以2,2452張居買超個股之冠、中工買超1,5823居次、統一買超合計達13,415張，居第三；第四至十名依序是亞泥、元太、中美晶、上海商銀、兆豐金、廣明、台泥。

外資本周天天賣，甚至累計已是連續八天賣超，投信本周合計賣超12.37億元，自營商本周則是買超35.3億元；相較於外資賣超不斷，八大官股則是持續買超，今日買超27.8億元，累計自5/9以來連續買超七個交易日。

群益中小型股基金經理人吳胤良表示，受美中貿易情勢緊繃影響，全球各主要指數呈現同步下跌，反應無法如期達成協商的失望性賣壓。由於目前美中仍將持續進行協商，關稅增加的政策已經落地，短期無進一步利空襲擊，雖盤面仍可能震盪，幅度可望有所收斂。

吳胤良指出，除了具長期題材的環保及生技等傳統產業，電子產業基本面有機會在第1季落底，看好半導體、5G、新手機規格概念等電子類股，以具備科技新題材及營收基本面的主流中小型股為主。