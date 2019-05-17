首檔台股ETF連結基金 全台1,700據點買得到

2019-05-17 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



元大投信最受歡迎的元大台灣50（0050）、元大高股息、元大富櫃50將分別推出「ETF連結基金」，未來交易此三檔ETF將不侷限台股，銀行、投信也能快速申購；而因應市場回響火熱，元大本次和全台多達1,700個銷售據點合作，讓北中南投資人都買得到。

元大投信指出，元大台股ETF連結基金可向元大投信直接申購，另為響應各地投資人踴躍詢問，與全台銀行、證券及投顧等24家銷售機構進行合作，北中南計有多達1,700個分支機構及據點可提供服務。而選擇元大投信電子平台交易者，5月27日至31日的募集期間，不論單筆或定期定額還享有手續費優惠，鼓勵投資人積極把握。

元大投信台股ETF連結傘型基金研究團隊表示，最近美中貿易談判不如預期，市場波動有從急症演變為慢性病趨勢，不過觀察台灣PMI指數保持榮枯線50之上，M1B年增率向上黃金交叉M2，顯示市場熱度仍有利台股。

元大投信旗下最熱門的元大台灣50，投資集中市場市值50大個股，與台股表現高度關聯，堪稱是參與台灣經濟代表。

據統計，若於台灣50 2003年6月掛牌時間起算，每月定期定額每投入1萬元，迄今累積資產價值可達327萬元；領息後再投入的資產總值更達436萬元。

元大高股息瞄準台股高殖利率股，主要從台灣50、台灣中型100兩大指數成分股中，挑選未來一年預測現金股利率最高的30檔股票為成分股，相對存單一股票有分散風險和穩定現金流優勢。

統計元大高股息自2007年12月掛牌起算，每月投入1萬元，迄今未再投資股息與投資股息的總資產值分別達193萬元和253萬元。

元大富櫃50則集結櫃買市場高科技和成長型投資兩大概念，為台灣最具代表的中小股指數，可滿足交易型投資人，提高波段報酬。

元大台股ETF連結基金每月3,000元就可以定期定額，也能設定自動停利損、加減碼，此外，因為多了配息再投資的累積級別，複利效果再升級，幫助投資人以紀律投資擊敗波動。