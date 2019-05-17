親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

亞洲第一同婚專法第4條過關！524後同志可結婚登記

新巴黎聖母院？雷射光塔與空中泳池的修復狂想賽

華為概念股走低 台股下跌90點收10,384

2019-05-17 13:46經濟日報 記者黃力╱即時報導

三大法人本周以來賣超逾300億元，也使台股行情一路走低。來到本周最後一交易日，台股仍未走出泥淖，今（17）日指數開高後，午盤後震盪走低，摜破10,400失守年線，盤面上，籌碼持續出脫電子股，轉進傳產、高股息等族群；終場大盤收10,384.11點，下跌90.5點，跌幅0.86%，成交量1,309.67億元，周跌幅3.0%，周K連二黑。

道瓊工業指數上漲0.84%；S&P500 指數0.89%；那斯達克指數上漲0.97%。美股因企業財報展望佳及經濟數據未如預期疲弱，短暫緩解市場保守投資心態。

整體亞股目前走勢各異，日股漲1%，韓股平盤震盪，陸、港股則在中方發表強勢談話後，繼續下殺，跌逾1%。

台股方面，權值股台積電（2330）跌2.2%；鴻海跌逾1.5%；大立光也轉為修正，跌近9%；台塑化則漲1%；富邦金跌0.2%。

受美國對華為的禁令打擊，華為供應商股價走低，而台股相關概念股如聯亞、穩懋、全新、大立光與京元電等也可能受消息面的影響。

其他台灣50成分股中，亞泥、聯發科、兆豐金、和泰車、玉山金等相對強勢，為撐盤要角。

躍上盤面、漲勢較為整齊的族群包括亞泥、台泥等；自行車的巨大、美利達；食品股卜蜂、統一；PCB的華通、金像電、台表科、燿華、泰鼎-KY等；MOSFET大中、杰力；遊戲股鈊象、網龍、大宇資等；資產概念股台肥、農林等；此外，裕隆、中美晶、嘉澤等個股表現也是市場焦點。

法人分析，隨著美中貿易戰煙硝再起，不確定因素再度升高，技術面上，台股上檔遇11,000至10,500的套牢賣壓，在無任何利多的支撐下，台股攻高突破的難度有增無減。

此時因已無大幅增加持股的理由，操作上應該更加謹慎，檢視投資組合是否有轉弱個股，尤應避開面臨高檔套牢區或是10日均線下彎的個股，選股可往法人鎖碼或基本面轉強並以技術面為操作指標介入。

台股個股

相關新聞

投信：全球醫療類股修正 長期買點浮現

2019-05-17 11:44

鴻海市值大縮水 法人點出市場五大疑慮

2019-05-17 10:45

台股開盤漲33.95點 收復10500點關卡

2019-05-17 09:10

抗戰三悍將出列 食品、資訊服務、水泥逆勢走揚

2019-05-17 08:54

美尖牙股漲多跌少 台股進入擴向整理

2019-05-17 08:48

元大特股高息20報酬指數ETN 市占率近七成

2019-05-17 07:22

元大特股高息ETN 人氣旺

2019-05-17 00:15

尚志下月26日終止上市

2019-05-17 00:15

高營益率績優股 趨吉避兇穩健首選

2019-05-17 00:15

五大華為概念股全倒 市值蒸發632億

2019-05-17 00:15

市場震盪 台股外資連七賣

2019-05-16 23:44

就市論勢／台灣50 中長線優選

2019-05-16 23:41

互盛看好人工智慧應用

2019-05-16 23:34

台股回歸基本面 高營益率族群穩健首選標的

2019-05-16 19:22

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00

首季上市公司財報 大飲等3家尚未申報

2019-05-16 15:21

顯卡廠微星、技嘉再次發功 微星產能移轉順利

2019-05-16 15:00

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 14:55

公股護盤 多買超金融、高股息

2019-05-16 14:31

手機較弱 AirPods供應鏈可望先回溫

2019-05-16 14:31

文創股首季獲利亮眼

2019-05-16 14:25

外資最新交易策略大公開 亞股掀調降評等潮

2019-05-16 14:17

台幣貶 法人錢進資產股作價

2019-05-16 13:59

台灣價值股大探索 全球另一輪降息風潮加速進行

2019-05-16 13:55

美中全面開火 謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:55

台股上檔壓力沈重 終場下跌86點收10,474

2019-05-16 13:52

打敗股災的5G潛力股 散熱泰碩、奇鋐4月營收亮眼

2019-05-16 12:48

二隻大象打架越概股受惠 成衣、製鞋不跌反漲

2019-05-16 12:45

台股靠近季線後止步 電金權值股受壓

2019-05-16 10:19

美股收紅 法人：台股挑戰收復季線

2019-05-16 08:28

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-13 09:00

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-13 08:59

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-13 08:55

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

五大華為概念股全倒 市值蒸發632億

2019-05-17 00:15

公股護盤 多買超金融、高股息

2019-05-16 14:31

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00

鴻海尾盤急跌收最低 市值力守兆元大關

2019-05-16 16:59

晟德集團斥資6.7億 取得國光10.2%股權

2019-05-16 18:00

台股上檔壓力沈重 終場下跌86點收10,474

2019-05-16 13:52

台股回歸基本面 高營益率族群穩健首選標的

2019-05-16 19:22

高營益率績優股 趨吉避兇穩健首選

2019-05-17 00:15

鴻海市值大縮水 法人點出市場五大疑慮

2019-05-17 10:45

細胞製備族群 利多來了

2019-05-16 23:37

首季上市公司財報 大飲等3家尚未申報

2019-05-16 15:21

元大特股高息20報酬指數ETN 市占率近七成

2019-05-17 07:22

尚志6月26日起 股票終止上市

2019-05-16 17:29

雄獅 搶進豪華郵輪商機

2019-05-16 23:34

台幣貶 法人錢進資產股作價

2019-05-16 13:59

三立董座 躍農林第二大股東

2019-05-16 23:34

市場震盪 台股外資連七賣

2019-05-16 23:44

浩鼎、醣聯…不缺席

2019-05-16 23:37

中鋼成本墊高 壓縮獲利

2019-05-16 23:34

華通營運落底 Q2向上

2019-05-16 23:34

台股開低震盪失守1,0500點關卡 三大法人賣超149.42億

2019-05-16 15:09

華為供應鏈走弱 大立光盤中股價波段新低

2019-05-17 09:54

微星、技嘉 業績有望回穩

2019-05-16 23:34

蘋概三王領跌台股翻黑 法人：5日線沒站上反彈都是假的

2019-05-17 12:16

創意 保守看今年營運

2019-05-16 23:34

手機較弱 AirPods供應鏈可望先回溫

2019-05-16 14:31

凱美擁料源優勢 獲利俏

2019-05-16 23:37

康控利空出盡 Q2營收挑戰走出谷底

2019-05-16 14:31

宣德砸1.2億 投資美商

2019-05-16 23:37

威剛電競報捷 新品上秀

2019-05-16 23:37

元大特股高息ETN 人氣旺

2019-05-17 00:15

仁寶揪伴 強攻健康醫療

2019-05-16 23:34

抗戰三悍將出列 食品、資訊服務、水泥逆勢走揚

2019-05-17 08:54

麗豐 今年拚賺兩股本

2019-05-16 23:34

偉詮電攻手機鏈 營收補

2019-05-16 23:34

中美晶、台表科認購熱

2019-05-16 23:17

就市論勢／台灣50 中長線優選

2019-05-16 23:41

外資積極作多 元太股價續上攻

2019-05-17 09:56

宜鼎搶商機 設AIoT專區

2019-05-16 23:37

Q1業績亮眼 凌群領軍強攻

2019-05-16 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top