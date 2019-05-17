華為概念股走低 台股下跌90點收10,384

2019-05-17 13:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



三大法人本周以來賣超逾300億元，也使台股行情一路走低。來到本周最後一交易日，台股仍未走出泥淖，今（17）日指數開高後，午盤後震盪走低，摜破10,400失守年線，盤面上，籌碼持續出脫電子股，轉進傳產、高股息等族群；終場大盤收10,384.11點，下跌90.5點，跌幅0.86%，成交量1,309.67億元，周跌幅3.0%，周K連二黑。

道瓊工業指數上漲0.84%；S&P500 指數0.89%；那斯達克指數上漲0.97%。美股因企業財報展望佳及經濟數據未如預期疲弱，短暫緩解市場保守投資心態。

整體亞股目前走勢各異，日股漲1%，韓股平盤震盪，陸、港股則在中方發表強勢談話後，繼續下殺，跌逾1%。

台股方面，權值股台積電（2330）跌2.2%；鴻海跌逾1.5%；大立光也轉為修正，跌近9%；台塑化則漲1%；富邦金跌0.2%。

受美國對華為的禁令打擊，華為供應商股價走低，而台股相關概念股如聯亞、穩懋、全新、大立光與京元電等也可能受消息面的影響。

其他台灣50成分股中，亞泥、聯發科、兆豐金、和泰車、玉山金等相對強勢，為撐盤要角。

躍上盤面、漲勢較為整齊的族群包括亞泥、台泥等；自行車的巨大、美利達；食品股卜蜂、統一；PCB的華通、金像電、台表科、燿華、泰鼎-KY等；MOSFET大中、杰力；遊戲股鈊象、網龍、大宇資等；資產概念股台肥、農林等；此外，裕隆、中美晶、嘉澤等個股表現也是市場焦點。

法人分析，隨著美中貿易戰煙硝再起，不確定因素再度升高，技術面上，台股上檔遇11,000至10,500的套牢賣壓，在無任何利多的支撐下，台股攻高突破的難度有增無減。

此時因已無大幅增加持股的理由，操作上應該更加謹慎，檢視投資組合是否有轉弱個股，尤應避開面臨高檔套牢區或是10日均線下彎的個股，選股可往法人鎖碼或基本面轉強並以技術面為操作指標介入。