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美列華為及70家附屬公司黑名單 恐波及台灣半導體業

2019-05-17 12:48經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

美商務部列中國華為及70家附屬公司黑名單，禁止美國企業與之交易，影響層面衝擊台灣...
美商務部列中國華為及70家附屬公司黑名單，禁止美國企業與之交易，影響層面衝擊台灣半導體產業生態鏈。美聯社
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美中貿易戰事越演越烈，美商務部列中國華為及70家附屬公司黑名單，禁止美國企業與之交易，影響層面衝擊台灣半導體產業生態鏈，包括：一線龍頭台積電（2330）、聯發科、日月光投控等華為核心供應鏈成員均遭波及。

《日經新聞》點出華為70家供應商中，約六成為亞洲企業，台灣半導體龍頭台積電一家占華為採購比重4%，排名第三。

美國總統川普簽署緊急行政命令，禁止美國企業在未經許可下，採購對國家安全構成威脅的外國電信設備，美國商務部並宣布將華為及70家附屬公司納入貿易黑名單，美方對中國企業祭出制裁措施，恐對華為本身及其相關供應鏈造成嚴重影響。

《日經新聞》報導指出，華為相關供應鏈中約有六成企業在亞洲，年採購金額高達670億美元，美方制裁措施將嚴重影響亞洲經濟成長，其中鴻海旗下富士康工業互聯網比重達10%，排名第一，台積電則排名第三，比重約4%。

除了台積電之外，聯發科、日月光投控、精測等均為華為及旗下海思供應鏈成員，加上一線大廠本身供應鏈成員，影響層面極其遼闊。相關企業已內部進行會議研討對策。

業界表示，去年底至今年第1季華為及旗下子公司，早針對美方可能動作，對關鍵零組件進行一波庫存備貨，至少三個月存量，台廠IC設計業者多數有感受到華為刻意拉貨備料動作，短期不至於出貨中斷，但貿易戰若持續延宕，受波及恐不僅中國及台灣，美國及日本甚至全球都無可倖免於難。

華為台積電半導體貿易戰

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