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蘋概三王領跌台股翻黑 法人：5日線沒站上反彈都是假的

2019-05-17 12:16經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股大盤今（17）日走勢震盪，早盤以10,508.56點開出，一度拉升到10,564.97點，但是在美中貿易戰及華為風暴擴大的衝擊下，蘋概三王開高走低，華為念股跌勢也重，以傳產股及資產股為主要撐盤，指數由紅翻黑，5日線得而復失之外，更跌破年線，法人表示，5日線是重要的觀察點，在未有效站上前，反彈都是假的。

台股今日盤中震盪相當大，股王大立光（3008）開高後往下壓低，一度下探到3,985元，失守4,000元，盤中跌幅4.23%；權王台積電也是開高走低，盤中跌幅逾1%；鴻海以76.6元小紅開出後不敵賣壓，盤中翻黑，跌幅0.79%。

華為念股也大多下跌，聯亞重挫到跌停，另外，穩懋雖澄清不受華為事件影響，但盤中仍是下跌。

IC設計股為盤面多頭指標，由聯發科領軍走揚，市場傳出由於美國封殺華為產品，聯發科有機會獲得轉單，激勵股價上揚。

傳產股則是在美中貿易衝突升溫下，成為資金避險標的，在台商回台找土地設廠的題材激勵下，推升資產股的表現，裕隆盤中大漲、亞泥也是上漲表現；但是大盤指數仍是由紅翻黑，盤中一度下探至10,413.43點。

證券分析師張陳浩表示，連日來台股出現開高走低的表現，在觸及5日線就會出現壓回，顯示出反彈無力，所以，大盤指數未來首先要站上5日線，否則反彈都是假的。

張陳浩表示，大盤走弱的影響因素包括MSCI調降權重、美中貿易戰升溫、新台幣貶值等；未來要觀察新台幣的走勢，如果持續走貶，恐怕外資賣壓仍無法解除，在操作難度增高下，建議可以保留多一點現金，不要貿然搶進。

華為新台幣

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