康和證券千元存股 小錢也能分散風險

2019-05-17 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



中美貿易談判不確定因素影響全球股市上沖下洗、震盪不安，想進場擔心買在高點套牢，不進場又擔心錯過買點。此時，不妨透過定期定額買股來分散風險。康和證券表示，定期定額的特色就是「機械化投資」，投資人不需要預測高低點，而康和證券推出的千元存股方案，以「零存整付」概念，小錢也能分散風險，再搭配時間複利的威力，投資人不但可以透過零股交易的穩健投資，參與優質企業的成長，更可輕鬆享受存股創造的財富雪球效應。

為了鼓勵更多投資人以定期定額方式投資零股，並擴大零股交易的參與度，康和證券特舉辦千元存股抽獎活動，活動期間自5月13日至7月5日，周周都抽出好禮，從「填寫基本資料」、「開戶」到「存股」，都有機會獲得Air Pod、小米AI音箱、小米清淨機等心動大獎。

康和證券千元存股方案包括「定期定額存股」及「存股型自訂槓桿股權選擇權」兩種。其中，槓桿存股不僅有機會享受股利翻倍，其所具備的「零股盤中交易」及「零股槓桿交易」兩大特色，更為業界首創。

康和證券表示，千元存股方案推出以來，最多投資人選擇的定期定額存股標的包括：元大高股息（0056）、國泰富時中國A50（00636）、元大台灣卓越50（0050）等ETF。另外，康和「新金鑽」的存股型自訂槓桿股權選擇權，因為可以放大預期殖利率的報酬率高達3倍，也吸引不少投資人關注。相較於目前市場上槓桿類商品主要針對有資金實力的客戶做規劃，康和證券首創以零股做為槓桿，專為小資族量身訂作。

康和證券分析，由於ETF將指數證券化，投資人不必透過傳統方式就可以持有一籃子的股票，並達到分散資產的效果；而採定期定額方式購買ETF，不但不必擔心短線回檔修正的問題，甚至還有投資人逢低加碼來平均成本，最終得以享受長線成長的動能。因此，定期定額申購ETF，較易受到投資人的青睞。

康和證券表示，此次推出的千元存股方案，強調「高股息、低總價」概念，讓投資人每月可輕鬆用3000元入門價，買進優質個股或ETF。透過時間複利的威力，享受存股創造的雪球效應。如果選擇槓桿存股，更可以坐享相同標的、相同投資金額，股票庫存量增加的好處。