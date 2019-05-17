鴻海市值大縮水 法人點出市場五大疑慮

2019-05-17 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



鴻海（2317）董事長郭台銘衝刺國民黨總統初選，連日來都在花東地區展開學習之旅，且舉辦座談談會，但是鴻海股價卻從4月18日的波段高點一路走跌，市值也大縮水，法人表示，鴻海近來遭到外資賣超壓力，加上首季財報表現較弱等因素，都衝擊股價的表現，市場擔憂的五個因素，仍有待觀察。

鴻海今（17）日股價開高走低，早盤開紅後再度翻黑，一度下滑至75.1元，股價波段跌幅逾20%。

美中貿易戰升溫，美國除了宣布將再加徵逾3,000億元由陸輸美產品的關稅到25%之外，更對華為祭出封殺令，除了禁止採購有違國安的產品之外，同時將華為及70家關聯企業列入限制向美國採購重要零組件的黑名單，市場擔憂將衝擊華為供應鏈的表現。

外電報導傳出，從華為採購額來看，鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）的比重最高，主要幫組裝通訊等產品；華為風暴擴大，雖有庫存可以支持一段時間，但仍是未來的一大變數，成為市場對鴻海的一個重要關注點；法人表示，以目前的情況來看，市場對鴻海存有五個疑慮，是造成近期股價走跌的主因。

法人表示，美股下跌、郭台銘參選總統、未來的接班人選、基本面表現、外資動向等因素，對鴻海的後續走勢都是重要的觀察點，短線股價下跌也是在多個因素交雜下，造成投資人轉趨保守，郭台銘強調將把交棒，將在股東會宣布鴻海未來的經營新模式等，是否可以說服股東，沒有郭台銘的鴻海會更好，也是市場高度關注的焦點。

鴻海股價在董事長郭台銘宣佈參選國民黨總統初選的4月18日盤中一度衝達97.2元的高點，但之後則是走跌，統計從4月18日收盤到昨日收盤，鴻海市值縮水2,176億元。