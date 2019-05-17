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抗戰三悍將出列 食品、資訊服務、水泥逆勢走揚

2019-05-17 08:54經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美中貿易大戰越演越烈，電子股成重災區，光電、零組件、半導體等類股自貿易戰以來下挫4%以上，反觀具防禦型的內需傳產族群，如食品、水泥表現依舊強勢，另外資訊服務則受惠於各產業對IT建置需求的增長，整體類股表現也維持正報酬，成為盤面上最抗戰的三大悍將。

永豐期貨副總廖祿民表示，美中貿易戰促使市場投資氛圍趨避，市場資金轉往防禦性類股，現階段大盤需要消化貿易戰利空消息所帶來的賣壓，以及關稅提高對經濟帶來的影響，投資人宜適度調整現金與持股比重。

進一步統計5月6日貿易戰開打以來類股表現，逆勢上揚者僅剩食品、資訊服務及水泥，漲幅分別達到4%、1.9%及0.6%，至於表現抗跌、勝於大盤者，則包括生技、營建、紡織、百貨、觀光等。

廖祿民表示，這些漲幅領先大盤的族群，共通點不外乎是有業績撐腰，或者是具對貿易戰免疫，例如食品股的卜峰、泰山、味全、聯華等，受貿易衝擊相對較小，在大盤賣壓籠罩下，外資仍逆勢買超千張以上。

另外，5G、AI及雲端是未來長線產業趨勢，資訊服務可望優先受惠，像是近期股價表現強勢的零壹（3029）去年開始布局AI人工智慧、雲端平台，成效頗豐，首季營收歷年單季新高；緯穎、敦揚也是受惠長線趨勢，毛利率、營益率「雙率雙升」。

廖祿民也進一步提到，貿易戰帶來的台商回流商機，也讓資訊服務族群受惠，回台建廠所需的網路、伺服器等資訊設備，將是未來成長動能。

至於水泥類股，則是延續去年中國環保及錯峰生產政策使得供給趨緊，支撐水泥價格穩定，預期今年的水泥價格仍會維持比去年高檔。

貿易戰雲端平台外資

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