美尖牙股漲多跌少 台股進入擴向整理

2019-05-17 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



美股走強、經濟數據表現穩健，帶動殖利率走揚。美聯社 分享 facebook

美國將華為列入貿易黑名單，衝擊半導體類股逆勢下挫，但企業財報亮眼、殖利率走揚，激勵科技與金融類股跳漲，市場緊張氛圍持續降溫，波動率指數（VIX）下挫7%，三大指數全數上漲，道瓊指數上漲0.84%，S&P 500指數上漲0.89%，那斯達克指數上漲0.97 %。

美股走強、經濟數據表現穩健，帶動殖利率走揚，美國10年期公債殖利率上漲2.7個基點至2.407%，提振金融類股，摩根大通、高盛上漲逾1%。尖牙股漲多跌少，僅蘋果下滑 0.44%，Netflix、亞馬遜、Alphabet上揚逾1%，臉書上揚 0.39%。

華為遭美國納入貿易黑名單，衝擊半導體供應商重挫，Lumentum重挫 11.54%，射頻器件供應商 Skyworks暴跌6.04%，高通及美光分別下挫4%、2.86%，拖累費半走勢。

法人表示，台股進入季線攻防戰，短線雖稍有跌破，但著眼中美貿易大戰，短時間最壞狀況已出現，加上若關稅第四波要啟動，也要到六月中才有可能，因此現在進入『關稅戰空窗期』。台股有機會在此進行擴底整理，區間上以10500-10800來看待，指數進行橫向整理機會大。

群益長安基金經理人王耀龍表示，本月以來受到美中貿易關係情勢緊繃影響，台股大盤與全球各主要指數呈現同步下跌，推估市場已反應短期無法達成協商的失望性賣壓。

由於目前美中雙方仍持續進行協商，且關稅增加的政策已經落地，中方也已宣布反制措施，再無進一步利空襲擊下，故雖然盤面仍可能隨消息面影響而震盪，但幅度可望有所收斂。