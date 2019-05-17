親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

作品回顧/操縱精準光影的建築大師 貝聿銘逝世享嵩壽102歲

斜坡變瀑布！新竹豪雨傳多處淹水 上班網友哀嚎

美尖牙股漲多跌少 台股進入擴向整理

2019-05-17 08:48經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

美股走強、經濟數據表現穩健，帶動殖利率走揚。美聯社
美股走強、經濟數據表現穩健，帶動殖利率走揚。美聯社
分享

美國將華為列入貿易黑名單，衝擊半導體類股逆勢下挫，但企業財報亮眼、殖利率走揚，激勵科技與金融類股跳漲，市場緊張氛圍持續降溫，波動率指數（VIX）下挫7%，三大指數全數上漲，道瓊指數上漲0.84%，S&P 500指數上漲0.89%，那斯達克指數上漲0.97 %。

美股走強、經濟數據表現穩健，帶動殖利率走揚，美國10年期公債殖利率上漲2.7個基點至2.407%，提振金融類股，摩根大通、高盛上漲逾1%。尖牙股漲多跌少，僅蘋果下滑 0.44%，Netflix、亞馬遜、Alphabet上揚逾1%，臉書上揚 0.39%。

華為遭美國納入貿易黑名單，衝擊半導體供應商重挫，Lumentum重挫 11.54%，射頻器件供應商 Skyworks暴跌6.04%，高通及美光分別下挫4%、2.86%，拖累費半走勢。

法人表示，台股進入季線攻防戰，短線雖稍有跌破，但著眼中美貿易大戰，短時間最壞狀況已出現，加上若關稅第四波要啟動，也要到六月中才有可能，因此現在進入『關稅戰空窗期』。台股有機會在此進行擴底整理，區間上以10500-10800來看待，指數進行橫向整理機會大。

群益長安基金經理人王耀龍表示，本月以來受到美中貿易關係情勢緊繃影響，台股大盤與全球各主要指數呈現同步下跌，推估市場已反應短期無法達成協商的失望性賣壓。

由於目前美中雙方仍持續進行協商，且關稅增加的政策已經落地，中方也已宣布反制措施，再無進一步利空襲擊下，故雖然盤面仍可能隨消息面影響而震盪，但幅度可望有所收斂。

台股殖利率美股

相關新聞

台股開盤漲33.95點 收復10500點關卡

2019-05-17 09:10

市場震盪 台股外資連七賣

2019-05-16 23:44

尚志下月26日終止上市

2019-05-17 00:15

高營益率績優股 趨吉避兇穩健首選

2019-05-17 00:15

元大特股高息20報酬指數ETN 市占率近七成

2019-05-17 07:22

元大特股高息ETN 人氣旺

2019-05-17 00:15

五大華為概念股全倒 市值蒸發632億

2019-05-17 00:15

就市論勢／台灣50 中長線優選

2019-05-16 23:41

互盛看好人工智慧應用

2019-05-16 23:34

台股回歸基本面 高營益率族群穩健首選標的

2019-05-16 19:22

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00

首季上市公司財報 大飲等3家尚未申報

2019-05-16 15:21

顯卡廠微星、技嘉再次發功 微星產能移轉順利

2019-05-16 15:00

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 14:55

公股護盤 多買超金融、高股息

2019-05-16 14:31

手機較弱 AirPods供應鏈可望先回溫

2019-05-16 14:31

文創股首季獲利亮眼

2019-05-16 14:25

外資最新交易策略大公開 亞股掀調降評等潮

2019-05-16 14:17

台幣貶 法人錢進資產股作價

2019-05-16 13:59

台灣價值股大探索 全球另一輪降息風潮加速進行

2019-05-16 13:55

美中全面開火 謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:55

台股上檔壓力沈重 終場下跌86點收10,474

2019-05-16 13:52

打敗股災的5G潛力股 散熱泰碩、奇鋐4月營收亮眼

2019-05-16 12:48

二隻大象打架越概股受惠 成衣、製鞋不跌反漲

2019-05-16 12:45

台股靠近季線後止步 電金權值股受壓

2019-05-16 10:19

美股收紅 法人：台股挑戰收復季線

2019-05-16 08:28

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-13 09:00

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-13 08:59

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-13 08:55

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

外資降評下修目標價 鴻海股價臨逆風

2019-05-16 12:50

公股護盤 多買超金融、高股息

2019-05-16 14:31

五大華為概念股全倒 市值蒸發632億

2019-05-17 00:15

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00

美擬禁購華為設備 穩懋臉綠、華星光強勢

2019-05-16 13:03

鴻海尾盤急跌收最低 市值力守兆元大關

2019-05-16 16:59

聯發科拿下OPPO新機大單 Q2、下半年營運吃定心丸

2019-05-16 11:58

台股上檔壓力沈重 終場下跌86點收10,474

2019-05-16 13:52

晟德集團斥資6.7億 取得國光10.2%股權

2019-05-16 18:00

大同賣地終結虧損 股價逆勢走揚

2019-05-16 09:46

台股回歸基本面 高營益率族群穩健首選標的

2019-05-16 19:22

高營益率績優股 趨吉避兇穩健首選

2019-05-17 00:15

首季上市公司財報 大飲等3家尚未申報

2019-05-16 15:21

三陽Q1每股賺2.41元 盤中股價漲7％

2019-05-16 10:39

細胞製備族群 利多來了

2019-05-16 23:37

尚志6月26日起 股票終止上市

2019-05-16 17:29

環球晶股價 表現抗跌

2019-05-16 10:26

台幣貶 法人錢進資產股作價

2019-05-16 13:59

元大特股高息20報酬指數ETN 市占率近七成

2019-05-17 07:22

台股開低震盪失守1,0500點關卡 三大法人賣超149.42億

2019-05-16 15:09

華通營運落底 Q2向上

2019-05-16 23:34

三立董座 躍農林第二大股東

2019-05-16 23:34

郭台銘連6個月增持股票 鴻海早盤小漲

2019-05-16 09:53

市場震盪 台股外資連七賣

2019-05-16 23:44

康控反彈行情啟動 盤中股價漲逾9％

2019-05-16 11:28

康控利空出盡 Q2營收挑戰走出谷底

2019-05-16 14:31

浩鼎、醣聯…不缺席

2019-05-16 23:37

手機較弱 AirPods供應鏈可望先回溫

2019-05-16 14:31

創意 保守看今年營運

2019-05-16 23:34

中鋼成本墊高 壓縮獲利

2019-05-16 23:34

微星、技嘉 業績有望回穩

2019-05-16 23:34

元太首季EPS近八年新高 股價逆勢走揚

2019-05-16 12:44

凱美擁料源優勢 獲利俏

2019-05-16 23:37

宣德砸1.2億 投資美商

2019-05-16 23:37

偉詮電攻手機鏈 營收補

2019-05-16 23:34

TPK董事長江朝瑞：2019年穩中求上

2019-05-16 13:01

英業達Q2拉貨 三大業務成長

2019-05-16 14:25

台股靠近季線後止步 電金權值股受壓

2019-05-16 10:19

元大特股高息ETN 人氣旺

2019-05-17 00:15

高階感測元件出貨旺 矽創早盤股價漲2.5％

2019-05-16 09:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top