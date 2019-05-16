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不平和的天安門：生而為人的選擇

台股回歸基本面 高營益率族群穩健首選標的

2019-05-16 19:22經濟日報 記者王皓正╱即時報導

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照
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台股今年首季財報全數公布後，盤面個股將回歸基本面表現，鈊象（3293）、為升、東洋、是方等營益率逐季成長、首季每股純益耀眼的高營益率績優族群，將是現階段盤勢震盪之際「穩健」投資首選。

台股昨（16）日開高殺低，反彈後再壓回，終場跌86點，收10,474點，成交量1,133億元。事實上，隨季報「照妖鏡」現形，台股盤勢同步震盪，投資人在5月中下旬對大盤走勢預期應保持適當警覺心，盤面也將聚焦在季報佳的業績股身上。

台新投顧副總黃文清表示，季報全數公布後，市場對於基本面疑慮可望解除，後續若外資能回籠，搭配本土買盤挹注，可望帶動台股人氣提升，建議逢回應選擇業績優異個股布局。

根據統計，近三季營益率逐季成長，且今年首季每股純益超過1元的上市櫃個股，共有13檔，電子股以網通為主，傳產集中在文創、生技、汽車、食品、貿易、觀光、電機等。

進一步觀察這些個股今年首季營益率，以鈊象37.3%最耀眼，為升36%、東洋30.8%；另外，好樂迪、是方、台數科、桂盟、漢來美食、誠品生活等，營益率也都超過一成。

若以第1季每股純益來看，以裕日車5.05元最高，和泰車4.58元、鈊象4.54元，名列第二與第三；其他單季每股純益超過1.5元個股，還包括富邦媒、為升、漢來美食、好樂迪、是方、桂盟、大統益、誠品生活等。

統一投顧董事長黎方國指出，第1季財報密集出爐，盤面個股選擇要回歸基本面；除權值股外，部分個股首季營益率也相當優異、且明顯因產業景氣看好，接單毛利率提高，單季營益獲利顯著成長。

如能持續維持高營益率的績優股，應是中線逢低布局標的；雖然台股目前面對傳統淡季，但隨逐漸進入下半年旺季之際，資金應仍會回流台股，所以投資人逢低應擇優布局基本面佳個股。

法人表示，衡量個股價值，除每股純益、股東報酬率外，營益率表現更是不容忽視，營益率高代表扣除管銷成本後的經營績效，營益率佳顯示企業在產品發展及經營管理上有過人之處，值得逢低布局。

整體而言，投資人若能自行檢視企業財報，不僅能趁財報出爐之際汰弱留強，不但可收擇股趨吉避兇之效，更可享波段的漲幅報酬。

個股台股

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