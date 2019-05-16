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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

多位法人口徑一致的表示，台股要反彈，必須看外資的態度。聯合報系資料照片／記者黃仲...
多位法人口徑一致的表示，台股要反彈，必須看外資的態度。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
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美中貿易戰再度升溫，美國總統川普動作連連，雙方在關稅戰上互不相讓，拖累全球股市動盪，台股也是持續走跌，統計外資已是連續七天賣超，加重台股的壓力，值得觀察的是，本土資金則已在進場布局中，多位法人口徑一致的表示，台股要反彈，必須看外資的態度，何時轉為買超，且是大買超，才可以帶動大盤再上攻，但目前並沒有這個跡象，投資人最好是「停、看、聽」，現金握在手上比較好。

美中貿易戰今年初出現轉寰，市場預期可望有好的結果，不料卻在5月生出波瀾，美中雙方的談判未達成任何協議，美國總統川普更是連續祭出關稅及非關稅手段，繼2,000億美元陸輸美商品關稅調高至25%之後，再揚言要加徵剩下的逾3,000億美元商品關稅，且宣布的清單包含手機、筆電、平板電腦等消費品在內，另外，封殺華為的手段也加大。

美中貿易戰若持續惡化，恐將對全球科技產業造成更大的衝擊，台股從5月6日以來往下走跌，今日再失守10,500點關卡，台新投顧副總黃文清表示，目前看起來，美中貿易戰並沒有和緩的跡象，由於與原本預期會趨於好轉的情況不同，國際股市及台股目前傾向修正的走勢，在系統性風險並未完全解除下，市場更擔心接下來的加徵關稅如果實施，對科技業的衝擊恐會更大。

他說，在美中角力過程中，目前看起來似乎還沒有解決的方法，因此，外資評估，因為美中貿易戰再度升溫，對景氣、手機及蘋概股、甚至是下半年的旺季表現都可能造成衝擊，開始調節持股也是必然，後續要觀察外資的操作，將影響台股的表現。

證券分析師黃漢成表示，台股大盤短線盪整理難免，但是再跌的話指標的背離將會更大，預估在10,204~10,363點可望形成支撐，但想要反彈向上，外資的操作很重要，必須要轉為買超，且是買超權值股才可以拉升大盤向上，但短線仍以整理盤居多，在操作難度增加下，建議投資人現金握在手上比較好。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，美中貿易戰的衝擊下，目前外資賣超跡象並未有停止的情況，預期台股可在年線附近整理，值得觀察的是，在外資賣超的情況下，本土資金似有支撐大盤的跡象，不過，在目前美中貿易局勢未和緩前，建議保守操作，弱勢股宜減碼。

台股外資貿易戰

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