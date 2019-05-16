券商4月獲利年減16% 前四月賺124億元

2019-05-16 18:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台股4月大漲，但多數券商獲利滑落，證交所統計，全體券商4月稅後淨利為29.1億元，較3月衰退16.6%，累計前四月獲利124.9億元，則比去年同期成長12.5%。

證交所指出，4月台股總成交值2.64兆元，比3月成長16.4%，連帶推動經紀手續費收入增加，由前月的20億元，增至25億元，不過因券商證券評價虧損增加也不少，累計自營業務淨利7億元，較3月的11億元衰退36%，承銷業務獲利也從3月4.4億元，降到1.1億元，使總獲利下滑。

證交所表示，累計前四月，券商手續費收入仍因大盤量能衰退而減少16.6%，但自營和承銷業務獲利成長，分別達78%、69%，三項數字各69.6億、50.7億及12.6億元，合計總獲利124.9億元，比去年同期的106.8億元，成長12.5%。

公開資訊觀測站揭露的21大券商中，有永豐金、兆豐、玉山、康和、大慶證等4月逆勢成長，而單月賺逾1億元券商，有元大、凱基、富邦、元富、統一、永豐金和兆豐證等七家。

前四月則以元大、凱基、統一賺逾10億元居前，再次為富邦證9.7億、群益金鼎7.5億、元富6.8億、永豐金5.8億、日盛3.3億、兆豐2.4億及華南永昌2.1億元。