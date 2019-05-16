樂士5月20日恢復普通交易 本盟採分盤集合競價

上市公司第1季財報發布後，證交所例行進行形式審閱，今（16）日公告結果指出，大飲（1213）、清惠、華電將持續暫停交易，東華維持全額交割，樂士恢復普通交易，本盟已採全額交割，將列分盤集合競價，自5月20日（下周一）起生效。

證交所本次審閱結果如下：

二、繼續變更交易方法：東華的上市有價證券已經列為變更交易方法在案，嗣查東華最近二期申報的財報淨值均逾3億元，並達所列示股本二分之一以上，核已符合同細則第49條第2項第1款規定，但東華因尚未符合同細則第49條第2項第3款規定，故公告20日起繼續列為變更交易方法。

三、恢復普通交易方法：證交所嗣查樂士最近二期申報的財報淨值均逾3億元，並達所列示股本二分之一以上，該上市有價證券原列為變更交易方法的原因業已消滅，故公告20日起恢復普通交易。

四、採行分盤集合競價交易方式：本盟公告申報的最近期財報顯示，淨值已低於財務報告所列示股本十分之三，核有同細則第49條之2第1項第4款規定情事，證交所公告自20日起，將其列為變更交易方法之上市有價證券採行分盤集合競價交易方式。