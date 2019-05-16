美擬禁購華為設備 穩懋臉綠、華星光強勢

2019-05-16 13:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



美國總統川普最快本周簽署禁購令，禁止美國企業採購對國家安全造成重大風險的電信設備，雖未明文指出是那些廠商，但市場直指主要對象就是華為，台廠相關供應鏈今（16）日股價表現兩樣情，穩懋（3105）股價臉綠，盤中重挫逾5%，但也有力守紅盤表現的個股，華星光、合勤控展現強勢。

美中貿易戰持續升溫，除了關稅手段之外，美國擬再祭出非關稅的貿易障礙，外傳川普將再簽署行政命令，禁止美國企業採購有害國安的電信設備，法人表示，將受到影響的廠商主要是華為、中與等大陸廠商，但台灣具有非大陸產能的網通廠則可望受惠。

不過，美國鎖定華為祭出進一步的禁購手段，台廠華為供應鏈也恐將會有衝擊，市場關注穩懋、聯亞、聯鈞、宏捷科、華星光、光環等廠商後續的可能影響；但在網通廠部分，包括友訊、合勤控、智邦、啟碁、明泰則可望受惠。

台股今日華為概念股表現兩樣情，穩懋開低走低，股價跌勢沈重，早盤以197.5元開出後再往下探，一度下滑至186.5元，盤中跌幅6.7%；宏捷科、聯亞、聯鈞、光環也是下跌。

華星光以20.5元紅盤開出一度拉升至20.95元，盤中漲幅2.5%；合勤控開低走高，早盤以22.55元低盤開出後一度拉升至23.95元，盤中漲幅3.08%，中磊也是上漲表現。