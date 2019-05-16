台股狹幅震盪 蘋概股早盤一面倒

2019-05-16 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



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台股今（16）日量縮價跌，加權指數多數時間維持在平盤下狹幅震盪，儘管上市櫃公司首季財報昨日全數出爐，但仍敵不過貿易戰對產業前景疑慮，市場法人表示，中小型族群維持弱勢，等待OTC站穩年線後，市場信心才有望恢復。

台股靠近季線10,621點後，受貿易戰消息面影響，市場追價意願不高，加上台股占MSCI權重下降、恐引發資金外流，目前技術面偏空，上檔壓力沈重。

蘋概三雄方面，台積電（2330）小跌至0.4%止步，逼近季線247.5元、大立光股價維持盤下震盪，技術面進入半年線保衛戰；鴻海股價回落到4月相對低點後，湧入低接買盤承接，股價在平盤附近狹幅震盪。

至於其他蘋概指標股，例如可成、和碩則持續陷入貿易戰陰霾，分別下跌近3%及近2%。

至於盤面上表現相對弱勢的族群，還有受到營運逆風影響的面板股，群創連續11個交易日遭外資減碼，股價重挫4.6%、友達自4月以來外資開始大賣小買，股價今日跌破10元關卡。

元富投顧表示，台股由11,097點重摔至10,363點，短線在半年線前立刻湧入買盤，帶動大盤反彈一波，但上檔季線及月線蓋頭反壓而下，連彈了2～3天後追價意願立刻降低，短多出場，預期未來4～5周全球股市將在區間波動，上檔有壓致市場無意追高，但急殺後跌深也立刻會有搶反彈買盤進場，因此可暫時設定在10,400～10,800點區間來回操作。