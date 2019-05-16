親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

果粉要更新再等等！iOS 12.3部份機型出現耗電、速度變慢

台股靠近季線後止步 電金權值股受壓

2019-05-16 10:19經濟日報 記者林婉琪╱即時報導

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
分享

元大台灣50反1（00632R）湧入買盤，儘管美股三大指數跌深反彈，但台股靠近季線後止步，獲利了結賣壓湧現，電子權值股首當其衝成為調節對象，台股雙王表現疲軟，連帶影響指數表現受壓。

台股目前距離季線10,621點相當近，但受貿易戰消息面影響，市場追價意願不高，大盤指數呈現狹幅震盪，觀察台灣50成分股表現，面板廠群創因遇營運逆風，連續11個交易日遭外資減碼，股價重挫4.6%，可成、和碩則持續陷入貿易戰陰霾，分別下跌近3%及近2%。金控雙雄國泰金及富邦金跌幅也都超過1%以上。

台股貿易戰國泰金

相關新聞

台股回歸基本面 高營益率族群穩健首選標的

2019-05-16 19:22

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00

首季上市公司財報 大飲等3家尚未申報

2019-05-16 15:21

台股上檔壓力沈重 終場下跌86點收10,474

2019-05-16 13:52

美中全面開火 謝金河：台灣價值將重現

2019-05-16 13:55

台灣價值股大探索 全球另一輪降息風潮加速進行

2019-05-16 13:55

外資最新交易策略大公開 亞股掀調降評等潮

2019-05-16 14:17

顯卡廠微星、技嘉再次發功 微星產能移轉順利

2019-05-16 15:00

老牌IC設計股 飆漲的秘密

2019-05-16 14:55

公股護盤 多買超金融、高股息

2019-05-16 14:31

手機較弱 AirPods供應鏈可望先回溫

2019-05-16 14:31

文創股首季獲利亮眼

2019-05-16 14:25

台幣貶 法人錢進資產股作價

2019-05-16 13:59

打敗股災的5G潛力股 散熱泰碩、奇鋐4月營收亮眼

2019-05-16 12:48

二隻大象打架越概股受惠 成衣、製鞋不跌反漲

2019-05-16 12:45

美股收紅 法人：台股挑戰收復季線

2019-05-16 08:28

就市論勢／高殖利率權值股 優選

2019-05-16 00:48

中上游蘋概 將率先回溫

2019-05-16 00:44

16悍將獲利雙成長 放閃

2019-05-16 00:43

高價股純益靚 法人按讚

2019-05-16 00:42

虧轉盈族群 資金青睞

2019-05-16 00:40

上市櫃Q1季報 六天王出列

2019-05-16 00:36

內外兼備股 聚光

2019-05-16 00:35

14檔逆風雙增 竄紅

2019-05-16 00:35

外資大賣台股 賣超金額逾百億

2019-05-16 00:32

壽險股走勢 多空論戰

2019-05-15 23:45

元大US高息特別股ETF 16日掛牌

2019-05-15 23:45

凱基證回饋客戶 好禮放送

2019-05-15 23:45

兆豐電菁英30N 投資利器

2019-05-15 23:45

上市櫃Q1獲利 賺逾4,400億

2019-05-15 23:45

上市營收 資訊服務最亮

2019-05-15 23:45

謝晨彦：三因子選股 20強出列

2019-05-15 16:33

大漲1700點空頭在哪？ 從反向ETF掌握多頭理由

2019-05-13 09:00

35檔手握訂單好股 合約負債選股法超威

2019-05-13 08:59

鴻家軍能買嗎？ 3大關鍵時點沙盤推演

2019-05-13 08:55

布局壽險金控…再等等

2019-04-07 00:39

櫃買修改規章 訂定下櫃機制

2019-03-30 00:37

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

16悍將獲利雙成長 放閃

2019-05-16 00:43

外資降評下修目標價 鴻海股價臨逆風

2019-05-16 12:50

外資大賣台股 賣超金額逾百億

2019-05-16 00:32

上市櫃Q1季報 六天王出列

2019-05-16 00:36

14檔逆風雙增 竄紅

2019-05-16 00:35

大同 擺脫連六季虧損

2019-05-16 00:58

高價股純益靚 法人按讚

2019-05-16 00:42

壽險股走勢 多空論戰

2019-05-15 23:45

虧轉盈族群 資金青睞

2019-05-16 00:40

台股上檔壓力沈重 終場下跌86點收10,474

2019-05-16 13:52

美擬禁購華為設備 穩懋臉綠、華星光強勢

2019-05-16 13:03

鴻海尾盤急跌收最低 市值力守兆元大關

2019-05-16 16:59

聯發科拿下OPPO新機大單 Q2、下半年營運吃定心丸

2019-05-16 11:58

上市櫃Q1獲利 賺逾4,400億

2019-05-15 23:45

大同賣地終結虧損 股價逆勢走揚

2019-05-16 09:46

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00

PCB雙多 扮反攻要角

2019-05-15 23:36

晟德集團斥資6.7億 取得國光10.2%股權

2019-05-16 18:00

美股收紅 法人：台股挑戰收復季線

2019-05-16 08:28

公股護盤 多買超金融、高股息

2019-05-16 14:31

中上游蘋概 將率先回溫

2019-05-16 00:44

寶成 Q1純益成長42%

2019-05-15 23:39

就市論勢／高殖利率權值股 優選

2019-05-16 00:48

美時增16倍 EPS 1.16元

2019-05-15 23:58

宏盛0.35元 後市看好

2019-05-15 23:58

首季上市公司財報 大飲等3家尚未申報

2019-05-16 15:21

環球晶股價 表現抗跌

2019-05-16 10:26

瀚宇博、精成科 Q2增溫

2019-05-15 23:36

宏碁攻非PC 創造新成長

2019-05-15 23:38

櫃買三族群 業績上秀

2019-05-15 23:41

元大US高息特別股ETF 16日掛牌

2019-05-15 23:45

台股開低震盪失守1,0500點關卡 三大法人賣超149.42億

2019-05-16 15:09

尚志6月26日起 股票終止上市

2019-05-16 17:29

敦泰 本季力拚虧轉盈

2019-05-15 23:39

晟德-0.62元 衰退148%

2019-05-15 23:58

全民權證／台泥績優 押長天期

2019-05-15 22:00

三陽Q1每股賺2.41元 盤中股價漲7％

2019-05-16 10:39

台積、聯電 認購發燒

2019-05-15 22:00

台幣貶 法人錢進資產股作價

2019-05-16 13:59

上季每股純益／致新1.67元 金寶0.08元

2019-05-15 23:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top