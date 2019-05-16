電子股仍陷貿易戰陰霾 台股開盤小跌4.21點

2019-05-16 09:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



台股今（16）日開盤小跌4.21點後隨即拉回平盤上，台股三王漲跌互見，台積電（2330）、大立光表現弱勢，鴻海股價昨日回到4月相對低點，今日再低接買盤承接下，股價小漲0.5%，9時5分暫報78.2元。

類股部分，水泥、觀光、塑化、生技等內需族群，因為在避險買盤保護下，表現相對強勢；至於半導體、光電、通訊等電子族群則持續籠罩在貿易戰陰霾當中。

美股部分，昨日有消息指出川普將暫緩對汽車及零組件開徵關稅、美中貿易戰疑慮降溫，帶動股市由黑翻紅，加上零售銷售數據令人失望、引發降息預期據報導，美股三大指數全數上漲，道瓊指數上漲0.45%，S&P 500指數上漲0.58%，那斯達克上漲1.13 %。市場緊張氛圍降溫，波動率指數（VIX）下挫8.97%。

元富投顧表示，未來四至五周全球股市將在區間波動，上檔有壓力市場無意追高，但急殺後跌深也立刻會有搶反彈買盤進場。

台股由11,097急跌破季線到10,363，因此短線在半年線前立刻買盤湧入，大盤隨即反彈，但上檔季線10,600，月線10,900蓋頭反壓而下，連彈了二至三天追價意願立刻降低，短多出場，因此可暫時設定在10,400～10,800點區間來回操作。