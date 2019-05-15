大飲：無法如期公告申報去年、第1季財報 已申請展延

2019-05-15 22:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



大飲15日公告，公司無法如期重行公告申報去年財報，發函金融監督管理委員會申請展期，也無法如期公告申報今年第1季財報。大飲表示，將持續努力聘請會計師簽證並公告申報；證交所則公告，申報期限可延至今年5月30日。

不過，依法令規定，若大飲暫停交易連滿六個月後，財報仍無法改善，最快10月8日將面臨下市命運。

大飲因去年度財報被會計師出具「無法表示意見之查核報告」而遭到停牌。公司停牌以來，不但主動終止委任律師、出現人事大震盪，日前還更正106年度股東會年報，比對後發現，獨董和監察人當初都沒有在「目前兼任本公司及其他公司之職務」一欄中完全揭露資訊，更正後外界才發現，除了獨董之外，監察人也是自己人。

今年4月中大飲更曾公吿，依董事會開會決議撤回「解除新北市新店區秀岡段6地號買賣契約」，並辦理契約公證及土地信託登記，也就是原先大飲取消不動產的交易，結果又決定要買，讓外界霧裡看花。

觀察大飲今年四個月來的營收，和去年同期相比，每個月都呈現衰退；而大飲關係企業國信食品，主要生產健健美和金蘋果等飲料，近來被員工爆料公司遲發薪水，據了解，公司疑似受到資金凍結影響，帳上現金短缺，將會透過應收帳款、應付帳款調度資金。