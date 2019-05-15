大同第1季EPS 1.34元 擺脫連六季虧損

2019-05-15 21:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



大同公司今 (15日)晚公告第1季財報，每股純益 (EPS)1.34元，財報過關，法人認為，大同第1季擺脫虧損，稅後純益達30.59億元，主因來自旗下尚志資產開發出售資產帶來的「逆轉勝」。

大同表示，第1季合併營收81.04億元，本期淨損1.54億元，淨利歸屬於母公司業主30.59億元，每股純益1.34元。相較於去年第4季每股淨損2.93元，差異甚大，終止連續六季以來的虧損。

尚志資產是大同的金雞母，日前大同代尚志資產公告董事會決議發放2019年第1季現金股利達41.52億元，每股純益795.45元，主要是出售土地獲利，大大彌補大同來自子公司華映、綠能、尚志半導體等的虧損。

今年以來，大同透過尚志資產出售台北市復興北路土地及建物合計51.11億元，處分利益約39億元，還有土城建地6,000坪，合計有121.78億元入袋，處分獲利達百億元。法人預估，尚志資產的業外獲利，還會在第2季之後陸續進帳，有助美化大同的財報。

去年大同認列華映及綠能轉投資虧損約99億元，淨損332.93億元，每股虧損4.75元，虧損創上市以來新高。

其中，旗下華映、綠能因淨值轉為負數，已在5月陸續下市，旗下尚志半導體由於太陽能產業持續未見改善，旗下重要投資公司綠能第1季發生21.93億元資產減損；因認列綠能巨額投資損失，尚志每股淨值由去年第4季的0.84元，下降到今年第1季的每股負3.95元，股票也將下市，成為大同創業百年以來，三家上市櫃公司相繼下市。

15日大同股價收在22.25元，上漲0.05元，預期在大同第1季獲利大幅轉正，對股價將有向上的支撐動能。