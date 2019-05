就市論勢/高殖利率權值股 優選

2019-05-16 00:48 經濟日報 謝晨彥(豐彥財經執行長)



盤勢分析

全球股市正進行一場年線保衛戰,股市Sell in May and Go Away的傳統,今年由川普的一則推文拉開序幕。台股受國際市場修正影響,自然也跟著回頭測試年線支撐。從資金流向看,美元兌換台幣直奔31.1,脫離了長達九個月的整理區間進入弱勢匯率區,代表外資藉由這次修正,連同資金一起撤離台股,對之後台股構築反彈的動能較為不利。若再觀察外資的期貨部位,不難發現期貨淨多單已從6萬多口調整至不足5萬口,代表外資立場轉向保守,近期台股要反彈,只能靠內資多加努力。

投資建議

現在市場局勢仍未穩定,是不是要進場布局,還不需要急著下定論,但先鎖定標的總是可以。大盤修正首選自然是高殖利率的權值股,趁著價格回落撿點便宜。至於之前一直提到的5G概念題材,可以等到盤勢穩定且波動收窄後,再以晶片、IC設計及電信基礎設備供應廠龍頭股進行布局。