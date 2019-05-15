上市櫃公司第1季財報 六大天王現身

2019-05-15 20:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ╱即時報導



上市櫃公司今年第1季財報15日全數公布，六大天王出列。台積電穩居獲利王寶座，鴻海為現金王，大立光為每股純益（EPS）王與每股淨值王，力旺為毛利率王，美利達為成長王。

台積電第1季稅後純益613.9億元，較前一季減少 38.6%，較去年同期減少31.6%。台積電在4月18日法說會已公布第1季財報，並預期第2季隨著客戶的業務需求趨於穩定，台積電將度過業務周期底部。台積電15日股價漲0.5元，收在249元。上市櫃公司獲利第二到五名依次為鴻海、台塑化、台化、中華電。

現金王照例是鴻海，到第1季底持有現金及約當現金部位達8,193.25億元，比去年底多出307億元。鴻海第1季毛利率、營益率和淨利率下滑，股價15日下跌1.9元，收77.8元。

台灣電子業握有大量現金，在現金部位最多的十家企業中，高達九檔是電子股。其中，台積電的現金及約當現金部位超過6,400億元，僅次於鴻海。廣達超過2,000億元，聯發科與和碩都有1,500億元以上，聯電及大立光則都超過880億元。

大立光第1季每股純益（EPS）高達37.68元，蟬聯EPS王。大立光公告每股淨值達841.76元，同樣居上市櫃公司第一名。值得注意的是，整體公司EPS第二到第六名全都是上櫃公司，依次為光明、環球晶、福大、精華及譜瑞-KY。

除了三王穩居寶座之外，力旺也持續蟬聯毛利率王，這家矽智財廠的營運模式以收取權利金為主，營收逾七成來自於權利金收入，近三成來自於技術服務收入，都不必認列銷售成本，毛利率高達100%。

獲利成長王則為美利達，今年第1季獲利較去年同期大幅增加75倍，成為上市櫃公司中獲利成長幅度最大的公司，主要受惠於電動車出口占比提高到31%，因此即使第1季營收較去年同期下滑3%，但獲利仍大幅成長。