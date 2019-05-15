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外資持續提款連六天賣超557.24億 權值股賣最多

2019-05-15 17:47經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(15)日反彈收紅，以10,560.71點，上漲41.46點，但是三大法人卻是賣超，尤其外資賣超金額加大，單日賣超135.24億元，已連續6天賣超，合計賣超557.24億元，持續自台股提款。

統計外資今日買超前十大個股依序是元大滬深300正2、富邦VIX、欣興、台灣高鐵、聯合再生、京元電、華航、中工、零壹、大同；賣超前十大則仍是以權值股為主，包括金融股、鴻海及台積電等。

統計今日外資賣超前十大個股依序是中信金、新光金、鴻海、群創、聯電、元大台灣50、中鋼、台積電、華邦電、國泰金等；第十一名至二十名中，金融股還有開發金、富邦金、中壽、台新金等入列。

鴻海今日失守季線，股價收在77.8元，下跌 1.9元，跌幅2.38%，已滑落到4月初的價位，統計外資今日買超鴻海17,570張，已連續兩天都是賣超，另外，投信賣超1,115張，自營商賣超3,551張，三大法人合計賣超22,236張。

台積電也在賣超前十大名單內，統計今日外資賣超12,227張，但投信買超92張，自營商買超1,746張，三大法人賣超10,399張，股價收249元，上漲0.5元；大立光同樣遭外資賣超172張，投信買超8張，自營商賣超6張，合計三大法人賣超170張。

外資台積電

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