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一例一休惹怨 總統：會想辦法為企業找出加班的空間

謝晨彦：三因子選股 20強出列

2019-05-15 16:33經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

自從Fama和French在1992年的研究發現，上市公司的市值、股價淨值比、市盈率可以解釋股票回報率的差異。透過上述三個因子選股，帶來超額收益，補償CAPM 中β未能反映的風險因素，就成為明星基金的選股新顯學。

Fama 和French 所建立的三因子模型發現，小規模公司具有較高的報酬，也就是公司規模和股票報酬具有顯著的負向關係，而淨值市價比與報酬具有顯著的正向關係。如何把市值、PBR、PER的概念應用在台股當中？

將台灣50與富櫃50成分股利用市值、PBR跟PER當作評分的項目，分別給予加總計分，分數越低排名越前面，每次採用這樣的概念，各選出前十名。

以這樣的條件篩選台灣50成分股，排序前十名分別是友達、台新金、和碩、可成、中壽、寶成、南亞科、永豐金、亞泥、遠東新。這十檔剛好有四檔是電子股，三檔是金融股，三檔是傳產股，算是平均分布在各產業。

同樣以這樣條件做篩選富櫃50成分股，排序前十名分別是金居、胡連、長科、中光電、欣銓、恒耀、信昌電、昂寶、聖暉、智冠。上櫃的十檔就都以電子為主，非常合理，因為上櫃的電子股確實市值都較小。

透過這樣選股概念選出來的股票，以兩個帳戶，平均比例持有這十檔股票，一個命名為FACTOR ETF BIG，一個命名為FACTOR ETF SMALL。之後每個月重新篩選跟汰換，再來追蹤這兩個帳戶分別的表現績效如何。

財金博士謝晨彦。 圖／謝晨彥提供
財金博士謝晨彦。 圖／謝晨彥提供
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三因子選股。資料提供／謝晨彥
三因子選股。資料提供／謝晨彥
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電子股南亞科中光電

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