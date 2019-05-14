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外資賣超93.27億元 這類股賣最大

2019-05-14 17:54經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(14)日震盪反彈收斂跌幅，終場收10,519.25點，下跌39.04點，三大法人中僅自營商買超，外資則是賣超93.27億元；買超前十大個股中，ETF相關就占6檔，買超富邦VIX達21萬9,899張最多；金融股及權值股仍是最大的提款機，賣超前十大個股中就有5檔金融股，國泰金高居外資賣超個股冠軍。

台股今日開低急跌，早盤一度大跌195.27點，失守年線，終場跌幅縮小，統計三大法人今日賣超40.63億元，外資及投信都是賣超，尤其是外資賣超動作再加大，統計已連續5個交易日賣超，合計賣超422億元。

外資買超前十大依序是富VIX、元大滬深300正2、聯電、富邦上証正2、台灣高鐵、中華大、元大台灣50H反1、統一、富邦上证、國泰中國A50；賣超前十大依序是國泰金、開發金、新光金、群創、鴻海、元大台灣50、彩晶、富邦金、台新金等。

另外，華邦電、台積電、欣興、元大金、華南金也是賣超的個股；賣超前十五名個股中，金融股占7檔，權王台積電也入列，今日單日賣超7,027張，統計外資已連續7天賣超台積電，今日股價開低震盪，盤中一度下探至245元，雖一度翻紅至251元，但終場則是以248.5元作收，下跌2元。

鴻海今日遭外資賣超13,821張，股價失守80元，以79.7元作收，下跌1.5元，盤中一度回測季線支撐，下探至78.8元，股價則是回落至4月初爆量漲停時的價位區間；股王大立光同樣遭外資賣超，今日賣超127張，但是股價由黑翻紅作收，以4,275元收盤，上漲25元。

外資台積電

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