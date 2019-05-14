MSCI權重調降 金管會估台股資金將流出600多億元

2019-05-14 17:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



MSCI今（14）日宣布最新季度調整，台股在三大指數權重都被調降，金管會預估，這次權重調降後，台股資金將流出600多億元。

金管會證期局副局長張振山表示，「MSCI全球新興市場指數」權重，台股調降0.51個百分點；「MSCI亞洲除日本指數」權重，調降0.37個百分點；在「MSCI全球市場指數」權重，調降0.01個百分點，最新權重將在5月28日收盤生效。

張振山表示，亞洲指數的調降，主要是因增加沙烏地阿拉伯、阿根廷，及大陸A股權重從5%提高到10%，並納入深圳創業板且權重一次到10%。

預估對台股影響，將流出20億美元（約新台幣600多億元），占外資累計淨匯入金額的比重僅0.4%。

張振山表示，被動式基金在28日就會反映，至於主動式基金，不見得會跟MSCI一樣。根據證交所統計，近三年來，台股漲跌跟MSCI權重調整，關聯度不高，台股主要仍受基本面、國際情勢影，跟MSCI權重調整沒有絕對關聯。

至於外資會否因此賣股？張振山表示，根據世界交易所聯合會（WFE）今年1月研究報告，對新興市場分析，初次被納入MSCI指數後，初期會影響資金流入，但四、五個月後就呈現消退，效果遞減。

這次調整中，因新興市場台灣權重被降0.51個百分點，韓國則是降0.5個百分點，台灣在新興市場中是被調降最大的。張振山表示，主要要因新增二個地區，又納入深圳創業板，並將大陸A股權重提高到10%，產生排擠作用，因餅就這麼大。