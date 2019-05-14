野村：奇景WLO量產遞延 穩懋營收估減5%

2019-05-14 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



野村證券最新報告表示，眾所期待的iPhone 3D感測升級恐怕再度延遲：奇景在剛結束的電話會議中，透露客戶已要求保留下半年的WLO產量，數量和去年下半年一樣大；預估此利空同時影響日月光投控（3711）和穩懋，但兩者程度不同，日月光不太受影響，穩懋年營收卻可能短少3%-5%。

目前野村給日月光的評級為「買進」，目標價85元，穩懋給予「減碼」，目標價125元。

野村指出，根據奇景上周的會議紀錄，iPhone 3D感測升級進度再度不如預期；原本奇景2月提到，為iPhone臉部辨識使用的泛光照明器（Flood illuminator）所生產的晶圓級光學鏡頭（WLO），可順利於下半年量產，但這次卻指出客戶提出保留的新指示，為九個月來二度傳出延產，反映生產的難度相當高。

野村分析，由於奇景提到的數量不小，判斷iPhone 3D感測升級可能從今年遞延到明年，台廠首當其衝是日月光投控和穩懋，不過因日月光相關研發還在早期階段，影響不大；穩懋來自VCSEL的收入則可能下滑兩成，換算年營收將比原先預期少3%-5%。

野村去年下半年便考量技術難度，提出iPhone後置3D感測轉為光學式的時間遞延到2020年，包括安全性、充電效率、感測設計及設備上的挑戰，均待克服。