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2因素衝擊鴻海失守80元 郭台銘參選以來身價縮水158億

2019-05-14 15:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海董事長郭台銘。記者林伯東／攝影
鴻海董事長郭台銘。記者林伯東／攝影
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MSCI宣布權重調整，鴻海（2317）權重遭調降，加上美中貿易戰升溫的衝擊，今（14）日股價開低震盪回測季線，失守80元關卡，終場以79.7元作收，下跌1.5元；鴻海股價從董事長郭台銘宣布參選國民黨總統初選後從波段高價走跌，以郭董個人持股13.33億股計算，身價在這段時間減少158.74億元。

MSCI調降鴻海權重0.29個百分點，權重調降至5.96%，加上美中貿易戰火升溫，美國繼調高2,000億美元產品關稅至25%後，再宣布最新的關稅清單，包括手機、筆電及平板電腦等消費產品全數入列，引來市場擔憂將衝擊科技業，兩大因素的影響下，鴻海股價持續走弱。

鴻海今日以79.1元開低，一度下探至78.8元，幾乎已回到4月爆量漲停時的價位，終場則是收在79.7元，下跌1.5元，成交58,526張，失守80元價位，以郭台銘個人持股估算，光是今日股價的下跌，就讓他的身價縮水20億元。

鴻海股價從4月初爆量攻上漲停後一路上攻，在郭台銘宣布參選總統的隔日盤中一度衝達97.2元，但是終場則是收在91.6元，之後更是一路的走跌，今日再失守80元，統計鴻海市值從4月18日以來已縮水1,649.69億元。

鴻海貿易戰郭台銘

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